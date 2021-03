Con 20% de aforo, gobierno estatal permite eventos sociales y operación de casinos.

STAFF/AEH

-El gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que estas adiciones al decreto permitirán acelerar la economía

-El mandatario estatal pidió a la sociedad mantener las medidas sanitarias en este periodo vacacional de Semana Santa

-Una tercera ola de contagios podría tener mayores consecuencias a la de enero: Ramírez Díaz

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con la realización de eventos sociales y la operación de casinos, ambos con un aforo del 20 por ciento, el Gobierno del Estado prorrogó del 30 de marzo al 26 de abril el decreto para el reinicio de actividades graduales por la pandemia de COVID- 19.

Al respecto, el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta destacó que con estas adiciones al decreto se estimula la apertura de negocios, lo que a su vez permitirá que la economía de Puebla se acelere; no obstante, dijo que en caso de que se concrete la tercera ola de contagios prevista por la Semana Santa, emitirá un decreto de restricciones.

Apuntó que el comportamiento de la sociedad, en este periodo vacacional que ya inició, es de relajamiento y prueba de ello es que la gente está llegando a los centros vacacionales, lo que aumentará la sinergia entre las personas y con ello el riesgo de contagios.

Por lo anterior, el gobernador Barbosa Huerta reiteró su exhorto a la sociedad a no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias correspondientes para evitar que llegue a Puebla la tercera ola de contagios de COVID-19.

BAJO PREVIAS PRUEBAS COVID- 19, PODRÁN

DESARROLLARSE EVENTOS SOCIALES: SEGOB

Por lo que respecta a los eventos sociales y operación de casinos, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral precisó que los administradores de dichos espacios serán los responsables de que los asistentes demuestren haber obtenido resultados negativos en la prueba rápida del hisopo, que deberá de realizarse en dichos espacios previo a la realización de los eventos.

Para el caso de los eventos sociales, podrán desarrollarse en lugares abiertos o cerrados con un máximo de 100 personas, con una duración no mayor a cinco horas (el término de los mismos no puede exceder las 01:00 horas), sin pista de baile y la música no deberá exceder los 80 decibeles.

Los casinos podrán operar con el mismo tope de personas (100), deberán cerrar a las 21:00 horas, el tiempo máximo de permanencia será de dos horas, y la ingesta de comida deberá hacerse exclusivamente en las áreas designadas para ello.

El horario de cierre de los establecimientos de día domingo se extiende de 17:00 a 18:00 horas; la restricción de venta de bebidas alcohólicas se reduce de tres a dos días (sábado y domingo); los servicios de transporte turístico tipo turibús y tranvía podrán operar de martes a domingo, y no solamente a partir del jueves.

Las áreas de comida rápida en centros comerciales podrán operar con un aforo del 20 por ciento y un tope máximo de 25 mesas o dos mesas por local abierto, y los restaurantes podrán trabajar con música ambiental de fondo sin superar los 60 decibeles.

Hill Mayoral llamó a los 217 ayuntamientos de Puebla a mantener protocolos y operativos de supervisión que garanticen el aforo de 20 por ciento y la sana distancia en mercados y áreas asignadas a la venta de mariscos.

TERCERA OLA PODRÍA TENER MAYORES CONSECUENCIAS

A LAS DE ENERO: RAMÍREZ DÍAZ

Al compartir los datos del Sistema de Monitoreo Regional Covid-Puebla, el subsecretario de Transparencia y Gobierno Digital, Jesús Ramírez Díaz señaló que la zona Centro, en la que están ubicados la capital y los municipios conurbados, está en naranja con una tendencia estable en los contagios.

En tanto, las regiones Suroriente (Tehuacán) y Oriente (Zacatlán) están en amarillo con una tendencia estable, mientras que las zonas Surponiente (Izúcar de Matamoros), Centro Oriente (Tecamachalco) y Nororiente (Teziutlán) están en amarillo con una tendencia a la baja.

Ramírez Díaz destacó que, si bien las cifras del Sistema de Monitoreo reportan un descenso lento, en la región de Puebla capital y el área conurbada la meseta es alta y que bajo esta condición se desarrollará la Semana Santa, por lo que de no extremar las medidas sanitarias, la entidad enfrentaría una tercera ola con consecuencias mayores a las registradas en enero.

PIDE ECONOMÍA A LA SOCIEDAD MANTENER UN ACTUAR RESPONSABLE

Por último, la secretaria de Economía, Olivia Salomón confirmó que ante el riesgo de una tercera ola la recomendación es mantener el actuar responsable de la sociedad y el confinamiento voluntario, pues “tu casa es el lugar más seguro”, aunado a que se mantendrá la reapertura gradual y escalonada.

Anunció que las empresas plantearon el desarrollo de vacaciones escalonadas, además de que desarrollarán acciones de monitoreo y pruebas COVID-19 para evitar riesgos de contagio al restablecimiento de actividades.