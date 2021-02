Comerciantes ambulantes de la 10 poniente piden cese a la represión

Hipólito Contreras

Comerciantes ambulantes que operan en la avenida 10 poniente, afiliados a la agrupación 23 de diciembre, denuncian el acoso y represión e intimidación, exigen cese a esta situación, principalmente la represión de los dirigentes, piden la intervención del Ayuntamiento de Puebla a través de la Secretaría de Seguridad Pública, afirmó Marcelo Bonilla Flores, asesor de los comerciantes.

No sabemos el motivo de estas agresiones, los compañeros sólo se dedican a su trabajo para llevar el sustento a sus familias, dijo, pero es su forma de operar, la gente está inconforme, por eso se manifiestan y exigen la intervención de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, hasta ahora no lo han hecho a pesar de que los comerciantes lo han solicitados en varias ocasiones, pedimos una pronta solución para que los comerciantes no vivan este acoso constante.

La gente, agregó, hay está inquieta, molesta, por eso han pedido a la presidente municipal su intervención para ya n o vivir ese tipo de situaciones.

Informó que han presentado una denuncia en la Fiscalía del estado, y van a presentar más este día porque son muchas las agresiones que reciben en la calle 10 poniente.

Este, dijo, es un problema de meses, la represión es constante en contra de los comerciantes y los líderes, hemos pedido la Presidenta municipal que cumpla con su función de brindar seguridad a los ciudadanos, sin embargo, hasta el momento no hay respuesta, por eso hemos presentados las denuncias ante la Fiscalía del estado, los comerciantes viven en constante zozobra por la represión policíaca.