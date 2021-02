Muere por covid-19 Mar Wilmore, guionista y productor de Los Simpson

EXCELSIOR

Mar Wilmore, guionista y productor de Los Simpson, murió a los 57 años debido a complicaciones por covid-19, informó su hermano Larry Wilmore en redes sociales.

“Mi dulce dulce hermano Marc Edward Wilmore falleció anoche mientras luchaba contra la covid y otras afecciones que lo han tenido con dolor durante muchos años”, escribió en Twitter.

“Mi hermano era el ángel león más amable, gentil y divertido que he conocido. Te amo hermanito”, agregó.

Tras la muerte de Mar Wilmore, diferentes figuras de la televisión lamentaron el deceso y recordaron bellos momentos al lado del guionista.

“Lamento mucho tu pérdida, Larry. Conocí a Marc cuando trabajábamos en el Tonight Show: jugamos al golf, nos reímos mucho. Era un tipo tan agradable y lo extrañaré”, escribió el comediante Matt Oswalt.

Michael Price, escritor de Los Simpson, también envió sus condolencias.

“Más sinceras condolencias – RIP Marc, un gran talento y un chico maravilloso. Fue un placer trabajar con él en Los Simpson, donde escribió muchos episodios geniales, incluidos programas de Halloween que tuve el placer de dirigir. Lo extrañaremos mucho”, añadió en Twitter.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021