Más que un error, el documento falso de CFE sobre apagón: AMLO

Ciudad de México. Ante el reconocimiento de que el documento en que se basó la versión del origen del apagón eléctrico registrado en días pasado era falso por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la “capacidad para rectificar y no caer en la autocomplacencia, ése es un distintivo de este gobierno”.

Durante su conferencia de prensa, aseguró que “se cometió un error o más que eso, el que se haya inventado un suceso, un incidente”, por lo que el organismo ya inició investigaciones sobre este hecho. Sin embargo, subrayó: “de lo que estoy seguro es que no va a repetirse, porque independientemente de lo que haya originado el apagón, el sistema eléctrico está funcionando bien, son muy buenos los trabajadores electricistas y los que quisieran que fallara el sistema eléctrico constantemente, por eso hubo tanta publicidad en este caso”.

Se trata, insistió, de quienes han apostado por la privatización del sector eléctrico y quienes “apuestan a que nos vaya mal como gobierno”. Sin embargo, conminó a la CFE a aclarar “si no fue lo que al principio sostuvieron porque este documento es apócrifo, que den a explicación de que fue lo que causó el apagón. Antes no cambiaba nada, antes había silencio por completo pero ahora no. Ahora la vida pública tiene que ser más pública, no se puede engañar al pueblo”.