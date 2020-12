En segunda quincena de enero inicia vacunación anti-Covid de adultos mayores: AMLO

ARISTEGUI NOTICIAS

En la segunda quincena de enero, cuando se termine de aplicar la primera dosis a todo el personal de salud, iniciará la vacunación de los adultos mayores, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un video publicado en redes sociales, indicó que se comenzará con las personas de más edad, de 100 a 90 años y luego de 90 a 65 años. Explicó que en los casos donde la gente no pueda acudir a los módulos de vacunación, pondrán en marcha un mecanismo similar al de la entrega de pensiones en las zonas más apartadas del país, es decir, organizar brigadas que van hasta las casas para entregar de manera directa el apoyo.

“A los que puedan llegar al lugar donde se cita, ahí se vacuna, ahí van a estar los especialistas vacunando. Si en esa zona hay adultos mayores que no pueden llegar a donde se está vacunando, se va a ir a sus casas a vacunarlos, así vamos a ir bajando hasta llegar a los 60 años”, precisó.

Avanzamos en la aplicación de la vacuna contra el #COVID19. Es la esperanza más cercana para una mejor realidad. pic.twitter.com/YJDqd7rBoJ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 28, 2020

El primer mandatario expuso que luego seguirán los enfermos crónicos con hipertensión, diabetes y obesidad, y después se seguirá con las personas de 60 años hacia los más jóvenes.

Al mismo tiempo, añadió, se contemplará como algo especial la vacunación a los maestros en los estados donde haya semáforo verde y puedan reiniciar las clases presenciales .

“Aunque es un asunto de tipo material, es importante que se sepa que tenemos una primera fase, tenemos 32 mil millones de pesos disponibles para la compra de las vacunas y que la aplicación de las vacunas va a ser universal, es decir, para todos ricos y pobres. Lo único que se va a cuidar es que no haya influyentismo y que se respete el programa, primero los médicos que están salvado vidas en hospitales Covid, segundo adultos mayores estén donde estén, es universal y gratuita. Nada más es cosa de esperar el turno que le corresponda a cada quien”, expresó.

Respecto a la posibilidad de que haya empresas interesadas en comprar la vacuna en el extranjero, López Obrador dijo que su gobierno no tiene ningún impedimento para que el fármaco se venda.

“Nosotros lo que estamos haciendo es comprando toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita. Nada más que en su momento, no porque yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero o yo soy político o influyente y yo me vacuno primero. Así no es la cosa, es para todos”, acotó.

El jefe del Ejecutivo indicó que se calcula vacunar entre 700 mil y 750 mil integrantes del sector salud con la vacuna de Pfizer-BioNTech, ya que el convenio que tiene la farmacéutica con México es la entrega de un millón 400 mil dosis a más tardar en marzo del 2021.

Además, dijo, el país tiene un acuerdo para adquirir el fármaco chino de CanSinoBio.

“Vamos a cerrar el acuerdo. Esta vacuna es muy importante porque no requiere de bajas temperaturas en refrigeración como la de Pfizer. Además, es una sola aplicación, entonces esperamos para enero ya tener estar vacuna y ya son millones de dosis”, refirió.

“Tenemos un contrato de 35 millones de dosis, el compromiso es que nos entreguen dos millones en enero, tres millones en febrero, tres millones en marzo y así hacia adelante. Ya tenemos firmado este acuerdo y así con otras farmacéuticas y otros gobiernos porque afortunadamente tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos y pueblos del mundo”.

MLO recordó que la población se debe cuidar y evitar contagiarse para llegar sano al momento que le toque la aplicación de la vacuna.

“Hay que seguir con la sana distancia, guardarnos si no tenemos nada que hacer importante en la calle, si no es indispensable salir, vamos a mantenernos en casa, evitar reuniones con mucha gente, aunque sean familiares. Ya falta poco, ya con la vacuna vamos a tener más seguridad y garantía de no enfermarnos”, finalizó.