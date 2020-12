Si no nos cuidamos para marzo morirá una persona cada 3 minutos

Mundo Rural

Hipólito Contreras

De acuerdo al Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud si para el mes de marzo del 2021 sigue la pandemia con la misma fuerza como hasta ahora, habrán fallecido 162 mil personas en el país, estará muriendo una persona cada 3 minutos, 415 por día, 12 mil 461 por mes, 17 por hora.

Hoy con 117 mil fallecimientos acumulados en 10 meses de pandemia han muerto 11 mil 700 por mes, 390 diarios, 16 por hora.

Afirma Julio Frenk Mora, ex secretario de salud a nivel federal, que la pandemia es ya la primera causa de muerte en México, nuestro país ocupa el cuarto lugar mundial por el número de decesos, es sólo superado por Estados Unidos, Brasil y la India, pero si México sigue como va podrá estar en tercer lugar mundial en poco tiempo.

Asegura el exfuncionario que el gobierno de México actuó de manera tardía, tibia y sin coordinación, sin un plan nacional para enfrentar el problema, el gobierno federal, señala, minimizó el virus desde que se detectó el primer caso el 28 de febrero del presente año, dijo que la enfermedad era menos peligrosa que la influenza y no tomó medidas, todo siguió funcionando con normalidad, lo que dio oportunidad para que el virus se fuera extendiendo por todo el país.

Puede ser que el ex secretario de salud tenga razón y que el gobierno federal haya minimizado el problema, pero entonces se podría afirmar que lo mismo les sucedió a los gobiernos de otros países como Estados Unidos, Brasil, España, Italia, etc., la realidad es que la pandemia se extendió por todo el mundo y crece en las cuatro naciones más afectadas, entre ellas México.

Pero también hay naciones que tienen controlada a la pandemia como China, Cuba, Finlandia, Rusia, Canadá, Japón, entre muchas otras, donde sus gobiernos aplicaron medidas que dieron resultado.

México venia de una buena política de salud, con mucha experiencia en el manejo de pandemias como la del cólera y la influenza que fueron controladas. Esta nueva pandemia sorprendió al nuevo gobierno quien dijo que vino a corregir todo, acabar con la corrupción, con los malos políticos, pues parece que no es así, porque en materia de salud México debió estar en mejor posición en el manejo de la pandemia, parece que la misma ha superado la capacidad gubernamental.

Si para marzo la pandemia sigue con más fuerza pues será ya muy riesgoso salir por el temor a contagiarse, si va a morir un mexicano cada tres minutos, pues cuidado, a todos nos puede tocar. Sin embargo, eso se puede evitar si todo mundo toma medidas preventivas.

Ahora ya no digamos lo que no se hizo a tiempo, sino lo que debe hacerse para evitar más contagios, la pandemia se irá porque no es eterna, pero debemos evitar más daños tomando todas las medidas de prevención.

No llevemos al gobierno a tomar medidas drásticas como un toque de queda porque sería muy complicado desde todos los puntos de vista, mejor nos cuidamos cada uno no haciendo aglomeraciones, no haciendo reuniones masivas, nos conviene.

No es posible, por ejemplo, que el Centro Histórico de Puebla esté repleto de gente como si nada pasara, ambulantes y comercio formal están llenos a más no poder, eso no puede ser. ¿Esto es inevitable porque la gente necesita comer? ¿ o la gente no quiere entender?

Ya no busquemos responsables, mejor vamos a cuidarnos y sólo salir si es necesario, si el pueblo de México no se cuida ¿quién lo va a hacer?

Nos dice un experimentado médico que el virus es mutante, cambia constantemente su estructura por lo que las vacunas que se aplican pueden ser efectivas hoy, pero después ya no porque el virus está modificándose constantemente, por eso lo mejor es cuidarnos, el virus no es mortal en un alto nivel si hay atención, pero lo mejor es cuidarse, lo mejor es prevenirse.