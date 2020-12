Ser Récord Guinness, una recompensa: Prince Royce

MILENIO

Enorgullece y sorprende a Prince Royce entrar en la lista de los Récords Mundiales Guinness al mantener su sencillo “Carita de inocente” por 29 semanas en el primer lugar de las listas Billboard Latin Airplay, donde fue certificado como Platino en Estados Unidos y Puerto Rico.

Para el dominicano esto es un orgullo que lo ha tomado por sorpresa.

“Créeme que esto es totalmente inesperado para mí. No es que haya grabado la canción (la cual forma parte de su más reciente producción Alter Ego) y haya dicho: ‘este tema se va a ir a romper alguna marca’, son situaciones que te llegan por el trabajo. Porque estás creando, escribiendo, produciendo y la recompensa es esto, pero tú nunca puedes estar seguro de que una canción va a ser un éxito, en ningún género”, dijo el cantante a M2 en entrevista vía Zoom al referirse a la canción que estrenó el 21 de febrero del presente año.

Adaptarse sin perder esencia

De acuerdo con los listados de Fin de Año 2020 de Billboard, Royce encabeza en el número 1 en dos rubros: Tropical Airplay Artists y Tropical Airplay Songs con el mismo tema.

“Nunca imaginé tener un Récord Guinness, pero es muy emocionante. Esto se da porque creo que siempre hay que estar abierto al cambio, pero a ese que te da una oportunidad de ser mejor. La música siempre va a cambiar, pero cada uno de nosotros debe mantener su esencia, creo que eso es lo que la gente agradece”, afirmó.

“Siendo este un año tan desafiante, no estaba realmente enfocado en los números y lo que estaba sucediendo con mi música, así que cuando mi equipo me llamó para contarme sobre el Récord Guinness, trajo mucha luz a mi vida”.

Conocer el contexto

Casado con una presentadora de origen mexicano, Royce afirma que los cambios en la música vienen con un contexto que se debe conocer antes de intentar formar parte de él y buscar una fusión de ritmos que enriquezcan el producto final.

“Yo te puedo decir que cuando platico con los primos de mi esposa en México, ellos me hablan de todo lo que sucede por allá. De mariachi, de corridos, de norteñas, y todo eso es lo que trato de incorporar a mi música, pero primero los detengo un momento y les pregunto: ‘Ok, pero, espera un poco, platícame cuál es la cultura, de dónde viene’. Es decir, tienes que entender de dónde sale todo esto para poder interpretarlo con calidad en algún tema”, dijo.

“Las fusiones son el futuro”

Sobre el futuro de la música, la cual viene sufriendo grandes cambios desde los años 90, el dominicano de Nueva York afirma que para los siguientes años, las fusiones serán las que dominen las listas de popularidad, y pone como ejemplo lo realizado por Christian Nodal “con su regional mexicano romántico. Me gusta mucho lo que hace. También esta combinación de Daddy Yankee con Marc Anthony; es decir, yo espero que haya más fusiones de tango, de mariachi, salsa, tropical, variaciones que seguramente serán éxitos en estos próximos años”, enfatiza el cantante.

En el cine, “siempre open”

De su relación con el cine, donde prestó su voz en la película animada de Disney Elena of Avalor hace cinco años, comentó que le encantaría regresar a ese tipo de proyectos, pero por el momento se ha mantenido alejado por la pandemia y porque está mucho más ligado a su música.

“Desde luego, me encantaría participar, hice el voice over con Disney, también lo hice con Nickelodeon, pero de haber alguna opción tiene que ser algo que me llene, que me convenza. No puedo agarrar cualquier papel solo por estar en el cine; es como la música, yo siempre estoy open para hacer algo nuevo, pero siempre pensando con la cabeza”, finalizó el intérprete.

Éxito

Alcanzó el número 2 en la lista Latin Airplay Songs, que incluye música de todos los géneros.

Pandemia

Sobre la emergencia sanitaria, dijo que un par de tíos se contagiaron y algunos amigos tienen a sus familiares hospitalizados.

Su pareja

Su esposa es la actriz y modelo canadiense Emeraude Toubia; quien tiene orígenes mexicanos y fue parte de Nuestra Belleza Latina.