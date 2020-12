No podrán detener a la “ola guinda” en SLP, aseguró Francisca Reséndiz Lara

Staff/Rossi

“Ya no hallan qué hacer los otros partidos, para detener a Morena, hasta declinan unos precandidatos en favor de otros”, cuestionó la precandidata a la gubernatura por Morena y líder sindical, Francisca Reséndiz Lara al lamentar que prevalezca el “machismo político” en el proceso electoral, y siga la sumisión de algunas mujeres, a los intereses oscuros de “los políticos de siempre” por perpetuarse en el poder.

“La ola guinda ya está en San Luis Potosí, y no la van a frenar, ni con alianzas, coaliciones, ni quitándose unos, para ponerse otros, porque el cambio ya es inminente, la gente tiene esperanza y la hará valer en las elecciones”, aseguró, al señalar que sólo Morena representa la transformación del estado mediante la justicia social, la lucha contra la corrupción y el combate a la pobreza.

Consideró que al declinar una precandidata a un precandidato en otro partido, sólo demuestran su debilidad y una total falta de respeto a la población potosina, porque evidencian que su interés por participar en la política no es por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, sino por alcanzar el poder por el poder, para continuar con sus privilegios, corruptelas y abusos, que han sumido al estado potosino en el subdesarrollo y la desesperanza.

Aseguró que “hagan lo que hagan” los otros partidos, no podrán con la voluntad del pueblo potosino por iniciar la Cuarta Transformación de San Luis Potosí, porque ya están cansados de que los mismos y las mismas, ocupen los cargos de elección popular, “y en lugar de servir a la gente, se sirvan con la cuchara grande, y roben el dinero público a manos llenas, para enriquecerse, a costa de los más pobres”, por lo que confió en que la población no lo permitirá porque “es sabia” y no se dejará engañar con sus promesas.