Vicente Fernández lanzó este viernes 4 de diciembre “A mis 80’s”, su nuevo álbum discográfico

Como sencillo oficial del mismo se desprende “Cuando me digas”

Por Mino D’Blanc

Vicente Fernández presentó este viernes 4 de diciembre su álbum “A mis 80’s”, a la par de que lanzó el sencillo “Cuando me digas” con el video oficial del mismo. “A mis 80’s” es un álbum que celebra toda su vida entregada al público mexicano y su arte.

Con composiciones de autores como Roberto Cantoral, Alberto Aguilera Valadez, Álvaro Carrillo, Agustín Lara, entre otros, Vicente Fernández da rienda suelta a su talento que, luego de más de 55 años de trayectoria sigue interpretando canciones que conmueve hasta el más fuerte. Y es que, como ha declarado en innumerables veces, para el Charro de Huentitán cantar es un vicio y éste no se detiene hasta que su público deje de aplaudir.

“A Mis 80’s” fue realizado junto a Francisco Javier Ramírez López, íntimo colaborador de la familia Fernández por años.

Es una pieza que desde el primer sencillo oficial “Ya No Insistas Corazón” había marcado la pauta de lo emotivo de esta producción. Con ella el máximo exponente del mariachi recorre con su potente e inconfundible voz canciones como “La Barca”, “México Lindo y Querido”, “Juro que Nunca Volveré”, “Luz de Luna”, “Se Me Olvidó Otra Vez”, entre otras que celebran un intenso recorrido de vida que sólo alguien como don Vicente podría haber hecho.

Una vida que ha tejido un legado eterno que tiende un puente con las nuevas generaciones con “A mi Nieto”, un bello poema recitado por el Ídolo de México como dedicatoria a sus nietos y que seguramente hará que su público se identifique con el mismo.

En el sencillo oficial del álbum “Cuando Me Digas”, una muestra del extraordinario talento que hoy día sigue marcando pauta. Esto sin dejar de lado el trabajo hecho para la portada, la obra pictórica “A mi padre”, realizada por Alejandra Fernández, su hija, como un regalo a don Vicente, quien con todo esto, continúa un monumental legado que quedará para siempre en la historia de México.

Es así que los millones de fans del cantante celebrarán estos nuevos temas como han hecho desde hace décadas, cruzando del formato físico al digital, donde tan sólo YouTube registra más de 3 mil seiscientos millones de reproducciones para los videos del charro de Huentitán. Esto sin dejar de lado el talento y pasión que lo han llevado a grabar un monumental catálogo que aún está en espera de ser escuchado y que él mismo ha dicho está conformado por más de 300 canciones inéditas.

Ya sea con su propia carrera musical y fílmica o asesorando a nuevos íconos del mariachi como su nieto Alex Fernández, el legado de Vicente Fernández no tiene fin. Su figura y talento ya tienen ganado un lugar único en la historia de México y “A Mis 80’s” no deja de reclamarlo.

La lista de canciones que incluyen “A mis 80’s” es: 1,- El Caballo de mi Padre, 2.- Corazón Corazón, 3.- Cuando Me Digas, 4.- Ya No Insistas Corazón, 5.- La Barca, 6.- Se Me Olvidó Otra Vez, 7.- Luz de Luna, 8.- El Aplauso, 9.- México Lindo y Querido, 10.- Juro que Nunca Volveré, 11.- Cielo Rojo, 12.- Janitzio y 13.- “A Mi Nieto” (Bonus Track).