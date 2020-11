Luis Alberto Arriaga, con menos del 10 por ciento de aprobación para que busque la reelección en San Pedro Cholula: MasData

Debate

Por Roberto Desachy

Aunque la encuesta se hizo en agosto, poco ha hecho el edil de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga, para modificar los números y revertir una realidad aplastante: Menos del 10 por ciento de los vecinos de dicho municipio quiere que el ex priísta, ex panalista, ex candidato de Movimiento Ciudadano y actual alcalde por Morena se reelija, de acuerdo a un trabajo demoscópico de MasData.

En agosto pasado MasData realizó una encuesta domiciliaria en San Pedro Cholula sobre la situación sociopolítica y el sentir de la gente. Se hicieron 800 entrevistas con un margen de error del más-menos 3.5 por ciento y el nivel de confianza del 95%.

Los datos son reveladores de cara al proceso electoral del 2021 y a la posibilidad de que Luis Alberto Arriaga busque la reelección, ya que el 62.6 por ciento de la gente opinó que San Pedro Cholula va en un camino equivocado y apenas el 35.8% cree que el municipio pueda mejorar.

Como era de esperarse, el talón de Aquiles del ayuntamiento actual es la inseguridad, como lo demostró el hecho de que el 66.7 por ciento de la gente opinó que lo más necesario en el municipio es seguridad, mientras el 55.3% se pronunció por mejorar la economía.

HONESTIDAD, LO QUE LA GENTE PIDE AL PRÓXIMO GOBIERNO DE SAN PEDRO CHOLULA

¿Qué le sabrán a su presidente municipal?, pero la realidad es que el 61.6 por ciento de los encuestados por MasData opinaron que San Pedro Cholula podría lograr lo que necesita si tuviera un ayuntamiento honesto.

Al momento de la encuesta, a finales de julio y principios de agosto, Morena seguía al frente en la intención de voto de la gente con el 34.4%, muy por arriba del PAN -9.8 por ciento- y el PRI (4.8%). Sin embargo, a la pregunta de si respaldaría la reelección de Luis Alberto Arriaga Lila, el 74.6 por ciento se pronunció en contra y solamente el 9.7% quiere soportar al ex funcionario morenovallista como alcalde otro trienio más.

Un dato curioso: La gente sin instrucción y que simpatiza con el PRI es la que más apoyaría (22 por ciento) que el ex diputado local priísta busque reelegirse, pese a que se trata de un presidente municipal morenista. De hecho, los votantes de Morena son quienes menos respaldarían (10 por ciento) al ex locutor de Televisión.

Incluso, entre los precandidatos a la alcaldía que MasData incluyó en su medición, el actual edil de San Pedro es el que peor balance sacó entre opiniones buenas y malas, porque obtuvo un resultado de -23, seguido de Alejandro Oaxaca -20, Nay Salvatori -14. En contraste, otro de los que se mencionan como posible aspirante el año entrante, Julio Lorenzini, consiguió un -1, que lo convirtió en el contendiente con mejores resultados en este rubro.

HASTA ROXANA LUNA Y NAY SALVATORI LE GANARON A LUIS ALBERTO ARRIAGA

Al cuestionamiento de por quién votaría la gente para que fuera presidente de San Pedro Cholula, nuevamente Julio Lorenzini logró el porcentaje de aprobación más elevado con el 28 por ciento, luego Roxana Luna (14%), Nay Salvatori (12%) y atrás de ellos quedaron Luis Alberto Arriaga y Tonantzin Fernández empatados con el 9 por ciento.

Incluso, en los careos entre posibles candidatos de diversas coaliciones para dicha alcaldía en el 2021, Julio Lorenzini se impuso claramente tanto con las siglas del PAN (y sus aliados) como con las de Morena.

La encuesta de agosto de MasData no es la única que deja a Luis Alberto Arriaga en la lona para tratar de reelegirse en San Pedro Cholula, porque un mes después otra empresa demoscópica, el BEAP, presentó un trabajo también acerca de posibles contendientes a la alcaldía y a las diputaciones federal y local.

Y el BEAP coincide con MasData en que el actual munícipe de San Pedro es conocido, pero no querido ni confiable para la mayoría de los ciudadanos, porque el 90.1 por ciento ha escuchado hablar de él, aunque apenas al 22.6 por ciento le inspira confianza, rubro en el que es claramente superado por los mencionados Julio Lorenzini (34.5 por ciento) Tonantzin Fernández (23.9%) y Claudio Rosas (36.8).

Incluso, cuando el BEAP juntó el nivel de posicionamiento de los aspirantes con la preguntaría de si los electores votarían por ellos, Luis Alberto Arriaga apenas logró el 16.2 por ciento de las intenciones de voto, mientras que Lorenzini obtuvo el 27. 2%.