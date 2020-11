Lucero y su hija, Lucerito, cantan juntas por primera vez en un escenario

Quién

¡ Hasta que se nos hizo, Lucerito ! dijeron muchos de sus fans al ver uno de sus sueños hechos realidad: a Lucero y su hija Lucerito cantando juntas por primera vez en un escenario. El encuentro ocurrió en “Lucero… Pop Live”, el primero de tres conciertos virtuales que ofreció la llamada “Novia de América” la noche del sábado con los que además, celebra 40 años de carrera.

Si ya de por sí era especial este concierto (el primero que brinda de manera virtual), lo fue aún más por la presencia de su hija. “El regalo que tengo para ustedes esta noche y que es un regalo para mí: es la primera vez que lo hacemos públicamente y es la primera vez que cantamos juntas; una personita que admiro profundamente. “Ella para mí es la gran sorpresa de esta noche. Quiero presentarla, de una manera muy especial, con esa luz que tiene. A mí llegó a llenarme de luz hace 15 años y me hizo una mujer mucho más completa y feliz. Ella es mi Lucerito, Lucero Mijares”, dijo la cantante a modo de presentación. Entonces, mamá e hija interpretaron juntas la canción “Gloria a ti”, de Rosario Flores y que fue muy comentada en redes; de hecho, Lucero subió un video de su presentación juntas a su Instagram, y ya alcanza las más de 121,394 reproducciones.

Además de la presentación de su hija menor durante el concierto, Lucero también compartió su sentir en su red social, donde escribió: “Qué regalo más hermoso me ha dado mi nena, cantando juntas en este #LUCEROPOPLIVE. Me quedo sin palabras. Puro amor! Te amo #LuceroMijares”. Otro que festejó la presentación fue Manuel Mijares , ex esposo de Lucero quien al respecto le dedicó el siguiente mensaje: “¡Esooooo! Muchas felicidades @luceromexico por el concierto de ayer. ¡Y a mi nena por esta súper interpretación!”. El video ha sido celebrado por varias estrellas de la música como Emmanuel , Yuri, María León , Isabel Lascurain y Fernanda Meade de Pandora, entre otros.