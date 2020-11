Carnaval en Río solo después de la vacunación contra la COVID-19

PRNewswire

No habrá carnaval callejero en Río de Janeiro en 2021. La decisión se tomó en una reunión virtual esta semana en la que participaron el presidente de la empresa municipal de turismo (Riotur), Fabrício Villa Flor, infectólogos, representantes de las comparsas y de la seguridad pública.

“El evento del carnaval está directamente relacionado con la llegada de la vacuna. Sin ella no es posible tener carnaval callejero, ni siquiera los desfiles de las escuelas de samba, como ya lo había anunciado la Liga Independiente de Escuelas de Samba (Liesa) el mes pasado”, dijo Villa Flor.

Todos coincidieron en que los desfiles callejeros no son viables antes de que haya una vacunación segura contra la COVID-19. “Sin una vacuna no es posible tener carnaval de la manera tradicional, como lo conocemos desde hace décadas. ¿Cómo no escuchar a los expertos? ¿Cómo no escuchar a los que participan en todo el trabajo de las comparsas callejeras? La posición de las comparsas fue muy responsable y las felicito por eso”, dijo Villa Flor.

El presidente de Riotur recordó que la pandemia no ha terminado. “Todavía estamos en medio de la pandemia de COVID-19. Por tanto, nuestra posición es: sin vacuna no se puede hacer una previsión para realizar el Carnaval de Río 2021. Cuando llegue la vacuna, podremos planificar y hablar de fechas”, agregó. Según el calendario oficial, el Carnaval 2021 está programado para los días 15 (lunes) y 16 (martes) de febrero.

Rita Fernandes, presidenta de la asociación de comparsas Sebastiana, cree que, basándose en la evaluación de expertos en salud, no habrá posibilidad de inmunizar a toda la población de Río antes de julio del próximo año. “Y si se autoriza al público en el segundo semestre, no logramos hacer la fiesta. El plazo es muy corto, por el tema de la regulación, la legalización etc. Para nosotros, hacerlo en el segundo semestre no es factible.”

Fernandes informó que Sebastiana buscará otras alternativas, como presentaciones en línea, conciertos transmitidos en redes sociales, eventos cerrados. “Cosas así, que podemos controlar.”

Nochevieja

Riotur anunció que la empresa SRCOM será responsable de la Nochevieja 2021. Por primera vez, el evento será pagado en su totalidad por el sector privado, sin fondos de la alcaldía de Río. El proyecto de SRCOM fue presentado a la compañía municipal el martes (27).

En una nota, Riotur comunicó que la propuesta de SRCOM encaja perfectamente en el nuevo modelo de Nochevieja que el gobierno de Río planeó para la fiesta de Año Nuevo de este año, en medio de la pandemia.

“Tendremos seis escenarios en puntos turísticos emblemáticos de la ciudad de Río de Janeiro, pero sin la presencia del público y con todas las zonas aisladas. El público podrá seguir las presentaciones por la tele, a través de un canal abierto, o a través de plataformas digitales, por el canal oficial de Riotur en Youtube”, explica la nota.