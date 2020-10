Staff/Rossi

Antes de comenzar el proceso, debes saber cuál es la mejor estrategia financiera para adquirir una vivienda. Con ella, lograrás una adecuada solución residencial y notarás que el pago de tu hipoteca no se convierte en un dolor de cabeza.

El portal inmobiliario Propiedades.com, compartió seis elementos que debes considerar para crear la mejor estrategia financiera.

Revisa tus deudas

Previo a dar el primer paso, Gabriela Miranda y Alfonso Ramírez, directora y socio-fundador, así como director de ventas de GAAL Asesores —respectivamente—, sugieren revisar tus deudas.

El Buró de Crédito es fundamental al momento de solicitar un crédito hipotecario. Por esta razón, los expertos recomiendan que pagues a tiempo tus deudas y no estés sobreendeudado.

“Puede ser que pagues muy bien tus créditos, pero no te das cuenta que tienes un sobreendeudamiento. Entonces, piensas que tu situación en el Buró está bien porque no tienes ‘taches’. Pero al final, el banco va a decir que ya tienes muchos créditos y no te alcanza para comprar una casa”, comentan.

Sé realista con tu presupuesto

Verifica que el crédito hipotecario y la casa que tienes en mente se ajusten a tu estilo de vida. “Hay personas que nos dicen que ganan 20,000 pesos al mes y quieren una casa de 4 millones de pesos”, comentan.

De acuerdo con los asesores, este escenario es poco realista. Para comprar una vivienda de ese monto, se requiere una mensualidad aproximada de 40,000 pesos.

Para evitar lo anterior, lo ideal es revisar primero para qué te alcanza y, con base en eso, buscar la casa ideal que se adapte a tu presupuesto.

Las tarjetas son aliadas

En GAAL Asesores agregan que tener un buen historial crediticio es básico al momento de comprar una casa. “Probablemente, es una de las palancas más fuertes para que un banco te preste. Si llegas y no tienes uno, muchos bancos ni siquiera van a voltear a verte”, apuntan.

Para tener una buena reputación crediticia, en GAAL sugieren que uses sabiamente tus tarjetas de crédito. Que las veas como una ayuda y no como un ingreso adicional.

También, que el pago de tus deudas no exceda el 30 por ciento de tu ingreso. “Si tú ya tienes ese 30 por ciento a tope en tarjetas de crédito, va a ser difícil que puedas comprar una casa”, explican.

En caso de que prefieras usar cautelosamente las tarjetas de crédito, otra opción es tener una con una línea de crédito baja y la ocupes de vez en cuando. También, redireccionar tu servicio de telefonía celular a tu tarjeta de crédito.

El ahorro es básico

El ahorro es muy importante al momento de comprar una vivienda. Si aún no tienes ese hábito, es importante revisar detalladamente tus gastos corrientes e ingresos, explica Leonardo González, analista Real Estate de Propiedades.com.

“Aunque la recomendación es ahorrar 20 por ciento de los ingresos, casi nadie la cumple. Así que lo mejor es que cada quincena guardes lo más que puedas”, explica.

¿Qué hacer en caso de desempleo?

Leonardo González y GAAL Asesores explican que, si ya tienes una hipoteca y te quedas sin empleo, lo primero es verificar si tienes seguro de desempleo.

Hoy en día, prácticamente todos los créditos bancarios tienen este seguro. La cuestión es que sepas bajo qué condiciones aplica. En caso de que tu perfil no cumpla con los requerimientos necesarios para usarlo, los especialistas recomiendan recurrir a tu fondo de emergencias.

Menos es más

Comprar casa es una de las decisiones más importantes de tu vida. Y por ello, probablemente quieras acercarte a varias instituciones para estar bien informado. Sin embargo, los expertos recomiendan limitarte a tres opciones.

En GAAL Asesores recomiendan que no des autorización a todos los bancos de correr tu Buró de Crédito. Esto significa no ingresar tu solicitud, recibos de nómina u otros documentos importantes.

“Nos han tocado casos que ya fueron a cinco bancos. Y la realidad es que, a partir del tercer banco, ya prefieren no dar información, ni una corrida, ni una autorización de crédito. Esto porque piensan que estás pidiendo demasiado dinero y te vas a sobreendeudar”, agregaron.

Hacen énfasis en que esto afecta en:

Tu score en el Buró de Crédito

Terminas en condiciones negativas

Te rechazan el préstamo

Planear tu dinero correctamente te ayudará a encontrar una mejor estrategia financiera. Recuerda que mantener un plan de ahorro y conocer tus capacidades de pago es fundamental para comprar una casa.