Antiparasitario usado en Brasil puede reducir carga viral de la COVID

PRNewswire

El Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Marcos Pontes, declaró el lunes (19) que el fármaco nitazoxanide, un antiparasitario conocido en Brasil por su uso en el tratamiento contra el rotavirus, puede reducir en un 95% la carga viral del COVID-19 en pacientes al inicio del tratamiento.

“El nitazoxanide comenzó a ser probado en febrero, junto con otras 2 mil drogas, primero con IA, modelado matemático y CGI en el Laboratorio Nacional de Biociencias, y, de éstas, cinco mostraron capacidad para inhibir el virus, al menos de forma simulada. Luego, fueron probados in vitro, en células humanas, y, de estos cinco, el nitazoxanide mostró una reducción del 95%, inhibiendo el virus”, explicó. Los datos de la investigación, declaró el ministro, se divulgarán después de que el estudio sea revisado y publicado en una revista científica internacional.

El estudio clínico del Laboratorio Nacional de Biociencias sobre el uso de nitazoxanida en pacientes en la fase inicial de COVID-19 ha demostrado su eficacia en el tratamiento de la enfermedad, reduciendo la carga viral de los individuos infectados. El anuncio se hizo durante una ceremonia en el palacio presidencial del Planalto en la tarde del lunes (19), que contó con la participación del presidente Jair Bolsonaro.

Según el ministro, además de las pruebas doble ciego -cuando ni el paciente ni el médico saben qué medicamento se está tomando-, se realizaron pruebas aleatorias en las que los pacientes se separan al azar en dos grupos, uno que recibe el medicamento y otro que recibe el placebo. La dosis ofrecida fue de 500 miligramos de nitazoxanida, tres veces al día, o un placebo durante cinco días.

“Se realizaron ensayos clínicos con 1.500 pacientes, y las pruebas mostraron que de hecho este medicamento reduce la carga viral”, dijo.

Al anunciar el estudio, el ministro dijo que el medicamento no puede ser utilizado por alguien que no muestre signos de la enfermedad, sino solo por personas en las primeras etapas de la infección. “No es profiláctico; no es para prevención. Es solo para después de que se detecte el virus”, dijo.

La inclusión del medicamento como parte del protocolo para el nuevo coronavirus en el Sistema Único de Salud de Brasil (SUS) se llevará a cabo después de un análisis del Ministerio de Salud.