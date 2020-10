¿Un día eres joven y al otro te duele todo? La mala postura puede ser la razón

Staff/Rossi

Un estudio de Bayer Consumer Health encontró que, mientras la Generación X considera que el dolor, aunque sea pequeño se debe tolerar, los Millennials no están dispuestos a sufrirlo.

Imagínate que un día despiertas con dolor de rodilla, al siguiente con dolor de cuello y, al tercero, con dolor de espalda. Seguramente pensarás que ya estás “volviéndote viejo”, pero, aunque el dolor crónico es común entre los adultos mayores, no es una señal de que estés envejeciendo, ya que estos malestares pueden ser a causa de una vida sedentaria y malas posturas. Además, es importante recalcar que nadie debe sufrir dolor y este es el objetivo del Día Mundial contra el Dolor, conmemorado cada 17 de octubre por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia de atender el dolor. Sin embargo, un estudio realizado por Bayer Consumer Health sugiere que el umbral de dolor es diferente entre la Generación X (39 a 53 años) y los Millennials (25 a 38 años), ya que estos últimos expresan mucho menos tolerancia al dolor y piensan que no es necesario sufrirlo, aunque éste sea mínimo. En cambio, la Generación X considera que cuando el dolor no es intenso o significativo, se debe tolerar, así como lo hacían las generaciones anteriores.

Además, se encontró que la diferencia de edades que existe entre ambos grupos de personas origina diferentes tipos de dolor. Por ejemplo, mientras los Millennials son más propensos a sufrir dolores de cabeza a causa del estrés, dolor menstrual, fiebre y resaca; los grupos de mayor edad padecen dolores corporales debido a lesiones y posturas. Sin embargo, estos malestares también se pueden presentar en los jóvenes a causa de la pandemia, ya que el contexto actual ha llevado a un incremento de las horas de trabajo o estudio frente a la computadora, el uso excesivo del celular y el sedentarismo, lo que puede ocasionar dolores musculoesqueléticos, principalmente en la región cervical, espalda, cuello y hombros; debido al esfuerzo excesivo que hace el cuerpo al mantener una mala postura, y sin movimiento, por largos periodos de tiempo.

Para darnos una idea del número de personas que puede padecer estos malestares, basta con saber que en México hay 30 millones de Millennials y alrededor de 43.9 millones de personas que pertenecen a la Generación X, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).[iii] Además, se estima que previo a la pandemia, a nivel mundial, esta generación pasaba más de 7 horas navegando en internet, ya sea a través del celular, laptop o tablet,[iv] es decir el 40% del tiempo en el que están despiertos. De igual manera, en México el 79% de esta generación afirma que trabaja más de 40 horas a la semana, y más de una tercera parte lo hace por más de 50 horas.[v] Y aunque la Generación X muestra una mayor preferencia por la televisión, la intensidad con la que utiliza el celular para navegar en internet mientras ven la TV es prácticamente la misma.

Si a esto sumamos que, durante la cuarentena, ambas generaciones han estado haciendo ejercicio sin supervisión de un profesional, los dolores antes citados se vuelven aún más frecuentes. De acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Salud y la Actividad Física, realizar ejercicio si un asesoramiento lleva a una mayor probabilidad de lesiones por: mala ejecución técnica, elección de ejercicios contraindicados, desconocimiento de las bases de entrenamiento y sobre entrenamiento. A su vez, todo esto puede llevar al abandono del ejercicio físico.

Afortunadamente, existen medicamentos de venta sin receta (OTC, por sus siglas en inglés), como los antiinflamatorios no esteroideos (AINES), que ayudan a controlar el dolor cuando éste aumenta su intensidad, ya que tienen un efecto analgésico y también reducen la inflamación, lo cual tiene un doble beneficio. Ejemplo de ellos son los que tienen como sustancia activa naproxeno sódico, como Flanax[viii], el cual proporciona gran eficacia para desinflamar y aliviar el dolor de forma rápida hasta por doce horas.

Adicional, puedes seguir estos consejos para evitar dolores y mejorar tu postura:

Posiciona la pantalla de tu celular, tablet o laptop en una ubicación ligeramente inferior a los ojos para que las cervicales estén en una posición neutral y no flexionada.

Mantén una postura relajada y siéntate de forma adecuada, de tal forma que la espalda no reciba toda la tensión.

Adapta tu lugar trabajo de acuerdo con las necesidades del cuerpo.

Realizar breves pausas para levantarte y realizar paseos en casa.

Estira suavemente los músculos de vez en cuando para ayudar a aliviar la tensión muscular.

Realizar, en medida de lo posible, ejercicio con supervisión profesional; aunque sea de manera virtual.

Así que, ya lo sabes, controla el tiempo de uso de celulares y otros dispositivos, así como tu postura corporal, y vuelve a sentirte de tu edad. Recuerda que es importante visitar al doctor si notas que este tipo de malestares se vuelven persistentes o su intensidad incrementa.