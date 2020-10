Regidora Silvia Tanús admite que todos en el Cabildo reciben bono cuatrimestral

María Arévalo

La regidora Silvia Tanús, aseveró que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) es la única instancia que está actuando de manera objetiva y que cumple la ley, porque lo que se aprobó en el mes de junio fue inconstitucional con lo que hicieron los regidores de la coalición Juntos Haremos Historia.

“Les pido que no mientan, pues todavía de esta acción cometieron falsedad en decir que no era un bono cuatrimestral, cuando es así y que todos recibimos y ya cobraron, les pido cero a la hipocresía; yo no recibo moches, si usted síndico lo hace, yo no, yo recibí bono y que todos lo hemos cobrado, yo no robo, no le he pedido un solo peso del presupuesto municipal para gastos de representación o personales; viajo, como y ayudo con mi dinero, no quieren reconocer que se equivocaron y violaron mis garantías”, enfatizó la regidora.

En este contexto, la regidora Augusta Díaz de Rivera, señaló que la determinación del Tribunal solo demuestra que los regidores que votaron a favor de detener la compensación carecen del conocimiento de la ley.

Es importante mencionar que esto fue aprobado con 16 votos a favor y 5 en abstención y la retención fue de un bono de 60 mil pesos por cuatro meses por cada uno de los regidores que impugnò, y será en un periodo de tres días que se devolverá la misma.