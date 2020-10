“Desde el más allá” se exhibirá en salas cinematográficas de la república mexicana y Estados Unidos en el mes de noviembre

Tercera película del director Juan Carlos Blanco, quien por primera vez explora el género de terror

Por Mino D’Blanc

El cineasta Juan Carlos Blanco acaba de realizar su tercer largometraje, titulado “Desde el más allá”. Con esta nueva producción presentada por Dragon Multimedia, el director quien vuelve a hacer mancuerna con el productor Arturo Tay, han apostado por seguir explorando nuevos géneros, en este caso, el terror.

En “Desde el más allá”, producción del Centro de Estudios Cinematográficos INDIe y de CTT Exp & Rentals, el talentoso director se adentra de fondo en el terror a través de acercarse a las supersticiones y las creencias esotéricas que son parte fundamental de nuestra cultura mexicana. La película explora las oscuras profundidades en las que algunas personas pueden perderse por los cultos magia negra, y cómo esto puede generar consecuencias tanto en la mente como en la delgada línea que divide la realidad de lo paranormal.

“Desde el más allá” es una película que debajo de su trama de suspenso y su afán de entretenimiento, retrata una realidad poco mencionada de los mexicanos, al recordar que somos una de las culturas con mayor fe en la magia negra y lo sobrenatural, pero … ¿dónde termina la fe y comienza la locura?

-Palabras del director:

Este proyecto nace de la inquietud que tengo de explorar diferentes géneros cinematográficos. El análisis de algunas de las mejores películas Mexicanas de terror y suspenso de todos los tiempos me inspiró para escribir una historia que pudiera inscribirse en esa categoría, sin perder la posibilidad de reflejar el gusto del público actual por el tema de lo paranormal y la moda reciente en la televisión que presenta decenas de programas de este tipo, sin embargo, lo que tienen en común estas producciones es que carecen de una verdadera evidencia del fenómeno y aún así, la gente los busca asiduamente. Con esto en mente, escribí una historia en donde lo principal para mí, era dejar claro que a los que realmente debemos temer es a los vivos, no a los muertos, mostrar cómo el fanatismo, y el deseo de creer en un plano paranormal puede llevar a un ser humano a hacer y decir cosas que a una mente racional le pudiera parecer una locura, los ritos de origen afroantillano, el apoderarse del espíritu de otro para encomendarle “trabajos” o para obtener protección fueron la base para desarrollar esta historia de ambición, locura y fanatismo, en donde los protagonistas deberán enfrentarse a sus propios miedos y fobias, deberán unir fuerzas para sobrevivir a los retos que los enfrentaran “Desde el más allá”.

-El elenco:

Está conformado por Eugenio Becker, Sofía Lama, Jorge Luis Moreno, Lorena Del Castillo, Carlo Guerra, Ramón Medina, Gabriela Roel, Ignacio Guadalupe, Beatríz Cecilia, Marypaz Mata, Antonio Monroy, Oscar Yoldi.

-Opinión de Sofía Lamas, quien interpreta a Fernanda, sobre la película:

Hacer la película fue una experiencia única ya que pude disfrutar de trabajar con personas a las que admiro y respeto, al mismo tiempo de meterme en temas y asuntos de los que poco conocía pero que me fueron aterrando a medida que me involucraba más y más en el proyecto. Cuando Juan Carlos Blanco me explicó sobre los cultos narco satánicos, los grupos de fanáticos religiosos y el oscurantismo religioso que surgió en México en los 80’s, y que aún continúa en activo, mi visión del proyecto trascendió al identificar las experiencias que viven los personajes, como una realidad trágica que supera la imaginación.

-Sinopsis:

Un grupo de cineastas viajan a Michoacán para realizar el documental sobre una supuesta hacienda embrujada. La hacienda, cuenta la leyenda, fue utilizada para ritos y misas negras que han dejado vestigios de sangre y a los espíritus de las víctimas atrapados en el lugar. La investigación llevará al grupo de amigos a enfrentarse con lo más oscuro de la brujería mexicana y los fenómenos paranormales.

-Sobre la producción:

La dirección, guión y edición corrió a cargo de Juan Carlos Blanco. La fotografía es de Daniel Blanco Villanueva. El diseño de sonido Stefanie Fucugachi.

Tiene una duración de 110 minutos.

-Sobre la exhibición de “Desde el más allá”:

Se realizará a partir del mes de noviembre en salas y complejos exclusivos de Cinemex en varias ciudades de la república mexicana, como Guadalajara, Durango, Hermosillo, Tijuana, Morelia, Veracruz, Ciudad de México, entre otras, por medio de Dragon Multimedia y en Estados Unidos por la división de cine latinoamericano de Lionstage: Pantelion.