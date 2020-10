Por petición de la DEA, detiene EU al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa de Peña Nieto

EL UNIVERSAL

El exsecretario de Defensa de México, general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido esta tarde a su arribo al Aeropuerto de Los Ángeles, informó el canciller Marcelo Ebrard.

En un tuit, Ebrard dijo que el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le informó de la detención de Cienfuegos, quien fuera secretario de Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

A las 20:47 horas la exjefa de las oficinas en México de The New York Times, Ginger Thompson, informó de la detención del ex secretario de Defensa a través de su cuenta de Twitter.

Cabe mencionar que Ginger Thompson ni el canciller Marcelo Ebrard detallaron sobre los delitos por los que se le detuvo a Cienfuegos Zepeda.

Sin embargo, la cancillería informó que en las próximas horas la Cónsul en Los Angeles le notificará los cargos por los que fue detenido, asimismo indicó que se le brindará asistencia consular a la que tiene derecho.

De acuerdo a fuentes oficiales la detención del general Cienfuegos fue por pedimento de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

El exsecretario fue detenido en compañía de familiares, que ahora están en libertad.

El general Salvador Cienfuegos Zepeda fue el General de División titular de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto del periodo 2012 al 2018.

Se dio de alta en el Ejército el 23 de enero de 1964. Cienfuegos cursó sus estudios en el Colegio de la Defensa Nacional obteniendo el grado académico de Maestro en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacional, así como en la Escuela Superior de Guerra.