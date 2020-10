La crisis sanitaria no es cuestión de partido o de ideologías, sino de seres humanos: Karina Pérez en su 2do Informe

Maricela Allende Marcito

La presidenta del municipio de San Andrés Cholula Puebla Karina Pérez Popoca rindió su segundo informe con valores, en el cual destacó la instalación de un Consejo Municipal de Protección Civil para que a través de un plan estratégico de contingencia sanitaria la Secretaría de Bienestar pudiera acercarse a los que menos tienen, a los que menos pueden y a los que más lo necesitan.

San Andrés Cholula fue uno de los primeros municipios en adquirir la cápsula de traslado, la cual protege la integridad y salud de los integrantes de Protección Civil.

A lo largo de esta pandemia han entregado 15,000 kits sanitarios, lograron acercar insumos como fue gel antibacterial, cubrebocas y folletos.

Generaron una agenda de riesgos como estrategia para preservar la seguridad y la estabilidad social, la estrategia les permitió crear un programa llamado “valores a tu mesa”, es una canasta básica con 19 productos de calidad y de cantidad generando una economía de cadena local, el cual ayuda a los productores de San Luis, San Rafael y de Tlaxcalancingo para adquirir el producto a bajo costo y al mismo tiempo llevarlo a las más de 50,000 despensas que se han entregado a lo largo de esta contingencia sanitaria.

Es necesario resaltar la siguiente frase de Karina Pérez Popoca:

La contingencia sanitaria no era de partidos, no era de ideologías, no era de preferencias, no era de religiones, era un ejercicio de amor al prójimo, tomarnos de las manos y poder ayudarnos, no con lo que nos sobra, sino con lo que realmente necesitamos.

El DIF también hizo su labor con un programa llamado Nadie se Quede sin Comer, se entregaron a lo largo de estos meses 34,000 porciones de comida para las personas.

La presidenta hizo referencia a la entrega de más de 240,000 apoyos en este segundo año, a través de programas como comer con responsabilidad, adulto comprometido, la entrega grupos vulnerables, a mujeres embarazadas, a lactantes y muchos otros insumos entregados en vinculación con el campo de San Luis Tehuiloyocan.

Uno de los pilares fundamentales beneficiados fue la educación, a través del programa de becas 310 familias se vieron beneficiadas cuando llegó el aislamiento y el confinamiento con 3él Quédate en Casa, se entregaron 310 cheques mensuales por la cantidad de $1,923 pesos.

A los planteles del DIF municipal se entregaron a lo largo de 4 meses un cheque por la cantidad de $2,378 a educadoras.

Se realizóo una inversión de más de 42 millones de pesos, reforzaron la estrategia de seguridad y cuentan con 100 puntos de monitoreo inteligentes, 300 cámaras de seguridad de las cuales 100 son tipo PTZ, 190 fijas y 10 con reconocimiento de placas, además el CESE se vinculará con la app ciudadano alerta para dar atención a la ciudadanía desde la Secretaría de Seguridad Pública y tránsito municipal.

En una entrega directa a 184 elementos lograron mejorar las condiciones salariales con un incremento del 15% al salario.

Se hizo una inversión con un monto superior a los 19 millones de pesos para construir el edificio administrativo a través de algunas direcciones, como intendencia parques y jardines.

Para el mercado municipal hay una inversión histórica de más de 35 millones de pesos para equipamiento de espacios de distribución y comercialización de sus productos para la nueva normalidad.

Las acciones mencionadas son de las más relevantes en el segundo informe de la presidenta municipal Karina Pérez Popoca de San Andrés Cholula Puebla.

Vía remota se hizo presente el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien felicitó a la presidenta y su cabildo, reconoció el trabajo del gobierno municipal.

El gobernador Miguel Barbosa comentó que la presidenta municipal es una mujer de una enorme energía, que mantiene frente a la realidad de San Andrés Cholula un acercamiento y una condición de resolver los problemas.

Es notoria la buena relación y amistad que tienen el gobernador Miguel Barbosa y la presidenta de Cholula Karina Pérez Popoca.