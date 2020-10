Yo sí creo en las alianzas y, para el 2021, éstas serán definidas desde la dirigencia nacional: Lucero Saldaña

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Con una amplia trayectoria en el servicio público y el poder legislativo, siempre con las siglas del PRI, la diputada federal Lucero Saldaña es –sin duda- una de los políticos poblanos con mayor conocimiento de lo que ocurre en su partido y de los escenarios que podrían presentarse a nivel nacional durante las elecciones concurrentes del 2021.

Entrevistada por Desde Puebla acerca de las posibles alianzas o coaliciones que el PRI podría concretar en Puebla y el resto del país en los comicios del año entrante, Lucero Saldaña se pronunció a favor de este tipo de figuras. Sin embargo, se pronunció por que dichas alianzas sean de gobierno, no solamente electorales: Participa Lucero Saldaña en IV Reunión Plenaria

Cuestionada acerca de con qué partido podría unirse el tricolor en Puebla, con Morena o con el PAN, Lucero Saldaña contestó que el priísmo de la entidad es diverso, no parejo. Añadió que la determinación de con qué fuerzas políticas y dónde habrá alianzas o coaliciones será tomada por la dirigencia nacional del PRI en conjunto con sus similares de las demás organizaciones, como Movimiento Ciudadano, PRD, PVEM.

-Desde tu perspectiva, en el estado de Puebla ¿con quién podría o debería aliarse el partido, Morena o el PAN? –

-Lo que tiene que hacer el PRI es avanzar como partido en los espacios donde le sea posible y, después, tendrá que medir en cada municipio con qué fuerza política alcanza una coalición, respondió la legisladora federal.

-Lucero, ¿para el 2021 vas a buscar la candidatura a la alcaldía de Puebla o no es un buen momento para ello? –

-Siempre me han gustado los retos y nunca he dicho que no le voy a entrar (a las candidaturas) si las condiciones no son favorables, pero depende de con quién y en qué circunstancias, pero podemos (los priístas) competir, porque no veo figuras políticas de peso en los demás partidos y en todos hay divisiones, contestó.

PRIÍSTAS Y EL MALDITO GEN DE LA TRAICIÓN

-En caso de ser candidato, ¿no tendrías miedo de alguna traición, no está demasiado pervertido el PRI? –

-No podría sentirme traicionada, porque conozco la realidad histórica (del partido) y ya no podría decir “ahh, me chamaquearon”. El buscar y/o aceptar o no (una postulación) va a depender de uno, respondió Lucero Saldaña.

Insistió en que una de las razones por las que su partido podría repuntar en el estado es que en el PAN y Morena también hay divisiones internas y carecen de liderazgos, que puedan decidir y sean seguidos. Por lo mismo, los precandidatos con más posibilidades de éxito serán los que alcancen más acuerdos o alianzas con los demás, aseveró la legisladora federal.

Cuestionada acerca de si el ex presidente Enrique Peña Nieto es el gran traidor y/o el enterrador del PRI, Lucero Saldaña lo negó, “yo tengo otra percepción. En campaña yo veía ese carisma (del ex ejecutivo federal), ese entusiasmo de la gente y en un año hicimos 10 reformas que ningún otro país había logrado”.

PRI, CON POSIBILIDAD DE REPUNTAR EN PUEBLA

Sin embargo, el país enfrentó problemas en el sector energético y la gente esperaba con premura que los resultados de las reformas estructurales se tradujeran en beneficios colectivos, además, sí hubo errores, “pero yo no creo que (en la administración de Peña Nieto) haya habido falta de planes o de estrategia” en una gestión que, a diferencia de la actual, tuvo una visión más global, añadió la diputada federal.

En ese sentido, destacó que es solamente un distractor del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno el tema del juicio contra los ex presidentes de la República, debido a que desde la campaña quedó evidenciada la falta de proyecto de gobierno de la administración federal actual.

Lucero Saldaña aseveró que el PRI sí puede repuntar, debido a que tiene experiencia política y –a nivel nacional – es respetado, al menos en la Cámara federal de Diputados, como lo demuestra el hecho de que cuenta con la presidencia en dicha instancia. Otra ventaja del tricolor es la experiencia.

El dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, tiene liderazgo por ser un joven ex gobernador de Campeche y, también, cuenta con un potencial político importante y, para alcanzarlo, desde luego que le interesa que el tricolor obtenga buenos resultados en las elecciones concurrentes del 2021, finalizó la diputada federal.