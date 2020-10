“The Pink Phantom” featuring Elton John & 6Lack, nuevo episodio de Gorillaz

Por Mino D’Blanc

“The Pink Phantom” featuring Elton John & 6Lack, es el más reciente episodio de Song Machine y ve a Gorillaz unido por la combinación única de talento de parte del inigualable Elton John –como nunca antes lo había visto el público en todo el mundo – y el rapero nominado al Grammy- originario de Atlanta, 6Lack.

El legendario Elton John dijo respecto a la colaboración: “Damon se acercó y me pidió que hiciera algo y la forma en que la canción resultó es simplemente genial. Yo estaba en el estudio de Londres y él estaba en el otro extremo en Devon, pero incluso remotamente fue un proceso muy atractivo y creativo.

Siempre he amado a Damon porque abarca muchos tipos diferentes de música. Tiene los dedos en tantas cosas y, aunque ha logrado tanto, creativamente nunca se queda quieto. Está constantemente avanzando y dándole la bienvenida a lo nuevo, lo cual es admirable y raro. Siempre está trabajando, siempre está haciendo algo.

Ha hecho tanto para promover la música de todo el mundo, de África, de China, que la gente no había escuchado antes y realmente lo admiro. Siempre he sido un fan de Gorillaz de todos modos, así que cuando me pidió que hiciera una canción de Gorillaz, fue una obviedad. Estoy muy, muy feliz de que eso haya sucedido.”

2D, el líder de Gorillaz añadió: “Gracias por ser tan generoso con nosotros, Mr. Sir Elton John, con su tiempo y genialidad y también con los pasteles daneses que trajo y por hacer algunas de las mejores canciones de todos los tiempos…”

La colección completa de Song Machine: “Season One” estará disponible el próximo viernes 23 de octubre. Y los días sábado 12 y domingo 13 de diciembre está “Song Machine Live”, una transmisión en vivo global que será la única presentación en vivo de Gorillaz este año.