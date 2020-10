Cineastas y actores piden garantías para el cine

EXCELSIOR

La comunidad fílmica busca que se respalde el fomento, creación y exhibición del cine nacional si desaparece el Fidecine

Después de haber mandado una carta rogatoria este martes y ante la espera de que la Cámara de Diputados, liderada por el morenista Mario Delgado, vote hoy para desaparecer 109 fideicomisos, entre ellos el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), la comunidad cinematográfica, representada por Mónica Lozano, presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), mostró su preocupación y pidió que los políticos garanticen la creación, exhibición y promoción del quehacer cinematográfico, que es aplaudido y reconocido a nivel mundial.

Entendemos en la Academia que el fomento y promoción de la cinematografía no es otra cosa que una forma de garantizar el acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales de mexicanos y mexicanas incluidos en el artículo cuarto constitucional. Es por ello que con o sin fideicomisos debemos garantizar que la ley establezca de manera muy clara que el fomento a la cinematografía se va a mantener. De otra manera, si no existe este pronunciamiento y este articulado en la ley que garantice el fomento, se constituiría una medida regresiva sobre los derechos humanos, misma que violentaría el principio de progresividad contenido en el párrafo tercero del artículo primero constitucional”, expresó Mónica Lozano la tarde de ayer.

En mayo del presente año y gracias a la presión que ejercieron cineastas como Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu, los legisladores, comandados por Delgado, se comprometieron a mantener la existencia del Fidecine. Cuatro meses después cambian su discurso bajo el argumento de que es necesaria su desaparición para obtener 98 mil millones de pesos que, dicen, destinarán al combate del coronavirus.

Sólo queda Imcine (Instituto Mexicano de Cinematografía). La lucha es que ahora a través del instituto se puedan recuperar las funciones de promoción y financiamiento. Yo seguiré buscando apoyar a los nuevos cineastas y nuestros talentos de animación. La paradoja es que Fidecine tenía resultados y transparencia”, escribió en su cuenta de Twitter Guillermo del Toro horas después de que la Academia convocará a un Zoom con la comunidad.

Luego de haber leído este tuit, el diputado federal y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, Sergio Mayer, le respondió a Del Toro lo siguiente: “Seguimos unidos @RealDGT El Estado debe seguir apoyando la cinematografía nacional. En la Cámara de Diputados buscaremos que los recursos y legado fílmico de Fidecine y Foprocine persistan”.

Por su parte, el actor Gael García Bernal escribió: “H. Congreso de la Unión: No aprueben el dictamen que extingue los fideicomisos públicos” y acompañó este tuit con una liga para que los ciudadanos firmaran una petición en change.org para juntar 25 mil firmas. Esto hizo que el actor de Amores perros se convirtiera en tendencia en Twitter ya que la gente criticó la acción al hacerle ver que él votó y apoyó a la actual administración que está tomando estas decisiones sobre los fideicomisos.

El actor Diego Luna también compartió en su cuenta la petición para filmar en change.org con la leyenda #nonospoliticen.

El actor Damián Alcázar, quien ha respaldado la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, puso en duda el que el Fidecine se haya manejado con transparencia desde su creación hace 20 años.

Siempre, cuando AMLO toma una medida contra la corrupción, los abusos, el influyentismo, el nepotismo, todas las lacras de la política lloran como plañideras. ¿Esos fideicomisos estaban exentos de actos de corrupción? Está demostradísimo que en el Fidecine había abusos”, escribió en su red social quien protagonizara La dictadura perfecta, que en su momento obtuvo apoyo del Fidecine.

Entendemos que haya un entredicho de si los fideicomisos eran opacos o no. En el ámbito del cine estamos ciertos que se manejaban con reglas de operación, con absoluta transparencia, con convocatorias, con grupos de trabajo y evaluación y la verdad es que no nos sentimos incluidos cuando hablan de que había un problema de opacidad y falta de transparencia”, comentó Lozano.

Días antes, Alcázar había dicho a un diario de circulación nacional que tiene en mente hacer una cinta sobre la 4T, de la mano de Luis Estrada.

Con el cineasta, el actor ha hecho las cintas La ley de Herodes (1999), Un mundo maravilloso (2006), El infierno (2010) y La dictadura perfecta (2014).

Al encuentro virtual también asistieron el sonidista Nerio Barberis, así como Marina Stavenhagen, vicepresidenta de la AMACC, quien apoyó a Lozano en cuanto a la garantía que debe tener el cine de parte de las autoridades.

Desde luego está la propuesta de este programa presupuestal que garantiza que no se van a tocar los fondos, que va a seguir existiendo el apoyo al cine a través del Imcine, pero todos sabemos que un programa presupuestal que no está respaldado por la ley es endeble. Sí estamos preocupados porque la Academia ha hecho exhortos, llamados, propuestas y hoy por hoy no hemos visto por parte de los legisladores un llamado al diálogo, a conocer más a fondo las propuestas antes de que se pudieran votar estas iniciativas”, señaló Stavenhagen.

El joven productor Nicolás Celis, quien produjo Roma, mostró su desencanto tras haber sido parte de las negociaciones de mayo pasado cuando los diputados acordaron respetar la existencia y operatividad del Fidecine.

Qué decepción Mario Delgado y Sergio Mayer que después de un parlamento abierto, donde reconocieron la importancia del cine mexicano, su fortaleza y su permanencia, ahora se desaparezca junto con otros fideicomisos, sin antes dar la cara y mostrar un plan que respalde esta acción”, comentó Celis.

El productor Alex García (En el valle de Elah) compartió su molestia en Twitter.

Primero debieron haber creado los nuevos mecanismos con sus reglamentos y operación bien definidos, después podían haber procedido como lo hicieron, pero no, primero destruyen y ya luego quieren tratar de crear algo al vapor, esgrimiendo el artículo 189 y los ‘consejos’”, escribió García.

La Red Nacional de Cinematografías Estatales (RENACE) también dio su postura: “Expresamos nuestra preocupación por la derogación de los artículos que enmarcan la obligación del Estado para el fomento y promoción permanente con carácter industrial para el cine mexicano”.

EL DATO

Algunas cintas que se realizaron con Fidecine son: Las oscuras primaveras, La delgada línea amarilla, La dictadura perfecta, Museo, Asfixia, El diablo entre las piernas, Sonora, Días de gracia y Pastorela.

En 2018 el valor bruto del cine mexicano ascendió a 38 mil millones de pesos y la industria cinematográfica generó casi 40 mil puestos de trabajo.

Hoy se votará en la Cámara de Diputados si desaparecen los fideicomisos.

FIDECINE

Fondo de Inversión y Estímulos al Cine.

Fue creado en el sexenio de Vicente Fox.

El Fidecine tiene como objetivo el fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional.

En 2019 el Imcine reveló que se hicieron 216 largometrajes y que la mitad de las producciones se hicieron con apoyos como el de Fidecine.