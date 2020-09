Ava Max lanzó su álbum debut “Heaven & Hell”.

Por Mino D’Blanc

Ava Max estrenó en días pasados su esperado álbum debut “Heaven & Hell”, que incluye ocho canciones nuevas junto con exitosos sencillos lanzados anteriormente como “Sweet But Psycho”, “Who’s Laughing Now”, “So Am I”, “Salt” y “Kings & Queens”. Cabe mencionar que esta última estuvo cinco semanas en el lugar número 1 en la radio europea y actualmente está en el número 21 del Top 40 de la radio en Estados Unidos.

Sobre el disco Ava Max mencionó: “representa la luz y la oscuridad, el bien y el mal, y el diablo y el ángel en tu hombro” en relación al significado del significado detrás del álbum, a lo que agregó: “discuto las dualidades de los desafíos que enfrentamos cada día. Algunas canciones tienen oscuridad; otras canciones son más positivas. “Heaven & Hell” es el término medio”.

Además, Ava también lanzó el video oficial de su canción “Naked”, el cual fue dirigido por Hannah Lux Davixs (Ariana Grande, Halsey, Doja Cat).

“Se trata de las emociones reales por las que pasamos”, dijo Ava sobre el significado detrás de la canción. “Si no conoces mi mente, alma y corazón, nunca me conocerás al verme desnuda. Somos más que nuestros cuerpos físicos. Eso es lo que quería mostrar”, concluyó la artista, considerada a nivel mundial como una de las máximas exponentes del pop.

Lista de canciones de “Heaven & Hell”:

-Side A – Heaven: 1.- H. E. A. V. E. N, 2.- Kings & Queens, 3.- Naked, 4.- Tattoo, 5.- OMG What´s Happening, 6.- Call Me Tonight, 7.- Born to the Night.

Purgatory: 8.- Torn.

-Side B – Hell: 9.- Take You To Hell, 10.- Who´s Laughing Now, 11.- Belladonna,12.- Rumors, 13.- So Am I, 14.- Salt y 15.- Sweet But Psycho.