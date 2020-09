Carol Arriaga García se anota en la secretaría general de Morena

Hipólito Contreras

Carol Arriaga García se inscribió para buscar la secretaría general de Morena, hoy es la es la secretaria de mujeres del Comité Ejecutivo Nacional, “soy fundadora de Morena, defiendo sus principios e ideales, estamos contra la corrupción, por la austeridad republicana hasta sus últimas consecuencias”, expresó.

La desigualdad en México es de los peores lastres, comentó, Morena debe de seguir encabezando sus principios e ideales, es la esencia de nuestro movimiento, Morena inició por un movimiento por la democracia, tenemos muchas obligaciones y responsabilidades por cumplir, tenemos que abanderar las grandes causas sociales.

Morena está en riesgo, advirtió, no queremos que se repita lo que aconteció cuando el ávilacamachismo destrozó al cardenismo, dadas las condiciones que ha mandatado el Tribunal Electoral cualquier persona que se inscriba puede contender.

Quiero contender para conservar los ideales, los principios y la lucha contra este sistema de corrupción, le decimos no al arribismo, no al machismo, no al grupismo, en Morena los grupos están prohibidos, lamento que se hayan estad postulando en fórmula cuando está prohibido por la convocatoria que emitió el INE, los lineamientos del Tribunal Electoral, los estatutos prohíben las planillas, fórmulas y grupos, queremos llegar con legitimidad y legalidad, expresó.