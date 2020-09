Secretaría de Salud condiciona regreso del público en la Liga MX

FUTBOL TOTAL

Los equipos de la Liga MX esperan con ansía el regreso de la afición a los estadios. Sin embargo, se necesitarán protocolos estrictos para ello, por lo que la Secretaría de Salud ya habrían definido las condiciones para el regreso del público a los inmuebles.

En ese sentido, las barras o porras no tendrían acceso durante el regreso de la afición a los estadios. En entrevista con Mediotiempo, el director general de promoción de la salud Secretaría de Salud, Ricardo Cortés, explicó que ya trabajan con la Liga MX para ver la viabilidad de la vuelta del público en el torneo Guard1anes 2020.

El médico señaló que no puede haber aglomeraciones, razón por la cual no se permitirían barras o porras. De igual manera, apuntó que los asistentes tendrían que usar el cubrebocas durante el partido. “Eso sí, ningún estadio puede abrir si no hay protocolo y fecha no tenemos definida porque primero se tienen que dar estas condiciones”.

De igual manera, Cortés comentó al medio mencionado que las personas mayores no podrían ingresar a los estadios y que los equipos tendrán que buscar la manera para que solo asistan a los juegos aficionados residentes de la ciudad. Esto para tener un mayor control de la epidemia y evitar la movilización de gente.

Finalmente, enfatizó que la reapertura solo podrá darse en estadios con ciudades en semáforo amarillo. El protocolo de ingreso sería similar al de supermercados o plazas comerciales, con un filtro sanitario al ingreso; entradas y salidas definidas; uso de cubrebocas obligatoria, etc.