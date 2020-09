Super Mario Bros cumple 35 años

Universitat Oberta de Catalunya

Este 13 de Septiembre de 2020 cumple años Super Mario Bros, el primer juego de la franquicia protagonizada por Mario, sin duda uno de los personajes icónicos de la historia de los videojuegos y fontanero de referencia a escala mundial.

“Mario se ha convertido en el buque insignia y embajador de la compañía Nintendo y si bien, el juego cumple 35 años, su protagonista tiene algunos años más” asegura Joan Arnedo Moreno Profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Director del máster de Diseño y Desarrollo de Videojuegos.

La primera aparición de Mario en realidad se remonta a 1981, en la máquina arcade Donkey Kong. “Debía rescatar a Pauline, no existía todavía la princesa Peach, nace medio de casualidad, pues en realidad dicho arcade se había concebido como una adaptación de Popeye, pero al final no se cierra el acuerdo y toca improvisar; para no tener que pensar cómo dibujar su cara, simplemente le ponen un bigote enorme, que pasaría a convertirse en seña de su identidad” indica Arnedo.

Sin embargo Miyamoto, creador del videojuego, tenía claro en ese entonces que sería un personaje recurrente en distintos productos; ya para 1983 vuelve a aparecer, ya con su nombre claramente indicado, en el juego Mario Bros, con Luigi.

Aún cuando existen estas apariciones anteriores, el caso es que Nintendo celebra el aniversario del juego donde aparecen todos los elementos que nos vienen a la cabeza asociados al nombre: plataformas, tuberías, champiñones, monedas, bloques, etc. Y claro, el tópico y típico rescate de la princesa Peach, que siempre está en otro castillo, de las garras del malvado Bowser y su familia.

Para el experto de la UOC, es un juego muy bien diseñado, con un primer nivel del juego prácticamente de manual de curso de Game Design, y sobre todo, para todas las edades; pues en ese entonces los videojuegos todavía eran como un juguete más y se debían vender con los niños en mente. “Siempre es interesante que un juego no requiera el reclamo de la violencia extrema, salvo que seas un pobre goomba, claro” afirma Arnedo.

Aparece precisamente en un momento clave de la mano de la consola NES (Nintendo Entertainment System, o Famicon en Japón), pues en Estados Unidos acaba de suceder la crisis del videojuego, con la dura caída de la compañía Atari y serían Nintendo y Mario quienes conseguirían restablecer la fe en el mercado de los videojuegos.

“Mario se convierte en el listón y el enemigo a batir para cualquier fabricante” indica el docente, a lo que añade, esa fue la razón de ser de Sonic cuando SEGA lo concibió, si bien después, ambos personajes se harían muy amigos.

Mario y Luigi incluso tendrían una serie de televisión, o serían los primeros personajes de videojuegos con una película con actores reales de renombre. Si bien en este caso mejor no hablar mucho de ella, Hollywood todavía no sabía (¿sabe?) como adaptar un videojuego. En cualquier caso, desde ese momento, Mario pasa a ser el primero en dar el salto para cualquier nueva generación de consolas Nintendo. Si aparece una nueva consola, allí está Mario abriendo la senda, tanto como producto para vender la consola, como para dar fe de sus nuevas capacidades tecnológicas. Saltamos al Technicolor o el chip SuperFX en Super Mario World (SNES, 1990) o los primeros pinitos del 3D de Super Mario 64 (Nintendo 64, 1996), y de allí hasta fecha de hoy, con la Switch, o incluso el móvil.

Cada consola habrá tenido más o menos éxito en su generación, pero Mario es incombustible y se sigue reinventado para cada nuevo juego, ya sea de plataformas puras y duras o haciendo pinitos en otros géneros, como las carreras de coches (Super Mario Kart), juegos de mesa (Mario Party), o rompecabezas (Dr. Mario, con cambio de profesión), etc. Más de 300 juegos donde aparece como protagonista desde entonces, que se dice pronto, siguiendo la estela de ese Super Mario Bros.

De momento, Nintendo ya anunció su programa oficial de festejos, rescatando algunas antiguas oportunidades de disfrutar del personaje, incluida una nueva revisión de las Game&Watch.