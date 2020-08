Acusaciones del PAN contra Lizeth Sánchez son actos de desesperación: Villarreal Cantú

Jorge Barrientos

El comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villareal Cantú, descartó que proceda alguna sanción contra Lizeth Sánchez García por un presunto mal uso de recursos públicos de la Secretaría de Bienestar, aseguró que es muestra de “la desesperación” que hay en el Partido Acción Nacional (PAN) de cara a 2021.

En este tenor, Villarreal Cantú minimizó la denuncia presentada por la dirigente, Genoveva Huerta Villegas, asegurando que no tiene ningún sustento jurídico y se trató de un señalamiento fundamentado en cuestiones políticas para desacreditar a la funcionaria estatal e integrante de la coordinadora estatal.

“Estuvo en horas y días que no eran horario laboral y por la influencia que tiene en el partido. No creo que tenga alguna repercusión o afectación, no creo que prospere y además no ofrece ninguna prueba la dirigente panista. Es parte de la desesperación porque no le salen los números”.

Enfatizó que la dirigente panista está obligada a probar sus dichos y al carecer de pruebas esta denuncia forma parte del golpeteo político, porque el PAN se mantiene abajo en las preferencias electorales frente a la coalición Juntos Haremos Historia en la víspera del siguiente proceso electoral intermedio.