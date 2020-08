Regidora Libertad Aguirre asegura que 500 puntos de internet no funcionan

María Arévalo

La regidora de Educación de Cabildo Libertad Aguirre Junco, reprochó a la empresa Kiwi la cual tiene a cargo 500 puntos de wifi, a que sea rentable el servicio, debido a que durante esta contingencia se evidenció que la conectividad es ineficiente por lo que no llegan ni a los 50 megabits.

En la exposición el representante de la empresa José Carlos Quiroz comparó el servicio de internet que brindan con el que se tienen en Barcelona, por lo que dijo que los capitalinos cuentan con buen servicio.

Ante esto la regidora, señaló que también ha estado en Europa y en Barcelona funciona, “en Barcelona no funciona así y te sirve, puedes andar recorriendo las calles con el internet y cuando te mueves del pinto de wifi, no se va la señal, no necesitas estar pegado a la red, en Barcelona no te pasa lo que en la capital”.