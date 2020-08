Cartelera Cultural “CCU en casa”del 31 al 6 de septiembre 2020.

STAFF/AEH

El Complejo Cultural Universitario BUAP, a través de www.Facebook.com/CCUBUAP, ofrece diversos contenidos artísticos para niñas, niños, adolescentes y adultos, realizados por los integrantes de sus Compañías Artísticas. Esta semana presenta:

Lunes 31 de agosto de 2020.

“The way you look tonight” del compositor Jerome David Kern

Acompaña a Sara Sofía Montiel, integrante del Coro Sinfónico BUAP CCU, en esta interpretación de la famosa canción The way you look tonight de la película Swing Time, protagonizada por el talentoso Fred Astaire.

Hora: 17:00 h.

Miércoles 02 de septiembre de 2020.

“Desnudo Corazón”

Interpretado por Erick Josafat, integrante de la Compañía Titular de Teatro BUAP CCU, una pieza del musical de Sergio Álvarez: Sexo Sexo Sexo, que retrata mediante la comedia temas de suma importancia como la responsabilidad, el amor y la sexualidad.

Hora: 09:00 h.

Jueves 03 de septiembre de 2020.

Presentación de “Transiciones humanas”

Acompaña a la Compañía de Danza Contemporánea BUAP CCU en esta obra que habla sobre la resiliencia, la tranquilidad, el amor. La complejidad humana se mezcla para redescubrir su propia identidad.

Hora: 19:00 h.

Viernes 04 de septiembre de 2020.

Concierto “Doble de Bach”

Interpretado por la maestra María Eugenia Vidaguren, integrantes de la sección de violines primeros de la Orquesta Sinfónica BUAP, una pieza del compositor y músico Johann Sebastian Bach, el miembro más importante de una antigua familia de músicos.

Hora: 12:00 h.

Viernes 04 de septiembre de 2020.

Por Ellas. Capítulo 9: Huellas y destino

Escuchar la voz de una persona mayor a veces nos hace sentir que los tiempos han cambiado. Pero ¿Realmente es así? O seguimos siendo una sociedad que castiga y oprime a las mujeres solo por el hecho de serlo. “Por Ellas”, una serie de audiovisuales bajo la dirección de Lala Fernández; resultado del proceso de exploración en referencia a la violencia de género y discriminación, que surge del interés de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para tratar dichas problemáticas. La COTEATRO repudia de manera contundente la invisibilización de la violencia en nuestra sociedad.

Hora: 20:00 h.

Sábado 05 de septiembre de 2020.

“Recital desde casa”

El tenor Alan Montiel, jefe de cuerda de tenores del Coro Sinfónico BUAP CCU, presenta un espectáculo musical único.

Hora: 20:00 h.

Domingo 06 de septiembre de 2020.

Cantando desde casa: música del Mtro. Manuel M. Ponce

Esta ocasión, el tenor Antonio de la Rosa, director del Coro Sinfónico BUAP CCU, recuerda el trabajo del compositor zacatecano Manuel María Ponce Cuéllar, considerado el padre del nacionalismo musical mexicano; en una hermosa interpretación.

Hora: 18:00 h.

TALLERES EN LÍNEA

Convocatoria de Talleres Artísticos de otoño 2020

El Complejo Cultural Universitario te invita a formar parte de los Talleres Artísticos de otoño 2020, dirigido a jóvenes y adultos de 16 años en adelante. Incluyen videoconferencias con los maestros, material de apoyo con actividades sobre el tema y videos tutoriales.

Taller: Pintura al óleo

3 Horas a la semana.

Videoconferencia: días martes a las 10:00 horas.

Taller: Dibujo

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días martes y jueves a las 16:00 horas.

Taller: Pintura al pastel

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días martes a las 16:00 horas.

Taller: Pintura acuarela I

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días martes a las 16:00 horas.

Taller: Workshop de manga y anime

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días lunes a las 16:00 horas.

Taller: Historia del arte I

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días jueves a las 16:00 horas.

Taller: Guitarra

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días martes y jueves a las 16:00 horas.

Taller: Fundamentos del dibujo en medio digital

3 Horas a la semana

Videoconferencia: 16:00 hrs.

Taller: Photoshop

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días viernes a las 10:00 horas.

Taller: Fotoclick, fotografía creativa con móvil

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días viernes a las 16:00 horas

Taller: Manejo de cámara y técnicas fotográficas

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días jueves a las 16:00 horas

Taller: técnicas fotográficas avanzadas

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días jueves a las 10:00 horas

Taller: Fotografía, iluminación creativa

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días lunes a las 10:00 horas

Taller: Objetos ensamblados / escultura aleatoria

3 Horas a la semana

Videoconferencia: días martes a las 10:00 horas

Inscripciones: del 12 al 31 de agosto de 2020.

Sesiones: del 07 de septiembre al 12 de diciembre de 2020.

Costo: $1,800 pesos único pago. Solicitar formato de inscripción al correo de talleresartisticos.ccu@correo.buap.mx, los talleres no incluyen materiales. Cada taller requiere de un mínimo de inscritos para apertura y tienen cupo limitado.

Taller “Claves para proyectos seguros en el espacio público, la nueva normalidad”

La BUAP, a través del CCU, contribuye a fortalecer los procesos de formación en función de los nuevos escenarios sociales y de las necesidades emergentes que den cuenta del contexto diverso y cambiante dentro del campo de acción en el que se desarrollan estos agentes ante la nueva normalidad. En la compleja labor de la gestión cultural dedicada al espacio público, surge una gran oportunidad para promover la accesibilidad e inclusión al tratarse del espacio de todos. En la nueva normalidad que intentamos construir urge un cambio de perspectiva para lograr una efectiva participación e interacción cultural, indispensable componente en la formulación de proyectos y la formación de públicos que –como gestores– deseamos alcanzar de manera segura, sana y amplia, considerando las diversas condiciones, orígenes, expectativas, conocimientos y, especialmente, capacidades de los ciudadanos que conforman las comunidades a las que pertenecemos y debemos atender.

Imparte: Mtro. José Antonio Blasco Colina.

Registro: del 24 de agosto al 01 de septiembre de 2020 en horario de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Sesiones del taller: 09, 11, 18, 22 y 25 de septiembre de 2020.

Horario: miércoles y viernes de 16:00 a 19:00 horas.

Lugar: plataforma Virtual Google Meet.

Costo: Pago Único de $800 pesos, limitado a 15 personas para abrir taller y 30 de cupo máximo. Más información al 2295500 ext. 2640 o vía correo electrónico educacioncontinua.ccu@correo.buap.mx

Taller virtual del Coro de Niños del Complejo Cultural Universitario (COCCUNI)

El Coro de Niños del Complejo Cultural Universitario invita a las niñas y niños de 6 a 14 años a participar en su taller coral virtual. Debido a la situación que vivimos, resulta de vital importancia el cuidar a los pequeños de casa y no exponerlos, sin embargo, también es fundamental que el arte se encuentre presente en sus vidas y ¡qué mejor que el canto para que formen parte activa de expresiones artísticas! COCCUNI les dará la oportunidad de prepararse para participar, cantando desde casa, en un coro de niños virtual. En el trayecto, las niñas y niños aprenderán de solfeo, ritmo y técnica vocal. Además, disfrutarán de la música siguiendo nuestra filosofía “Cantar para ser Feliz”

Imparte: Coro de Niños del Complejo Cultural Universitario COCCUNI.

Inscripciones: del 31 de agosto al 07 de septiembre de 2020.

Sesiones del taller: del 07 de septiembre al 11 de diciembre de 2020.

Horario: martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas.

Lugar: plataforma Zoom.

Costo: $1,000 pesos único pago. Solicitar formato de inscripción y más información al correo: coro.sinfonico@correo.buap.mx, realiza el depósito con los datos que aparecen en el formato y envía comprobante de depósito y el formato de inscripción llenado al correo coro.sinfonico@correo.buap.mx.

Talleres BUAP Librerías

Taller: Introducción a la Redacción.

El objetivo del taller es conocer a profundidad las formas, funcionamiento y características del lenguaje con la finalidad de poder estructurar cualquier texto con coherencia, además de señalar y corregir los errores en su construcción.

Imparte: Jorge Méndez Núñez.

Sesiones del taller: del lunes 21 de septiembre al lunes 23 de noviembre de 2020.

Horario: de 17:00 a 19:00 horas.

Lugar: plataforma Meet.

Taller: Discurso y presentaciones ejecutivas de alto impacto.

El objetivo del taller es mejorar las habilidades de comunicación de los asistentes para contribuir en el desarrollo de liderazgos.

Imparte: Fernando Valdez Zainos.

Sesiones del taller: de martes 22 de septiembre al martes 24 de noviembre de 2020.

Horario: de 11:00 a 13:00 horas.

Lugar: plataforma Zoom.

Taller: Oratoria intermedia.

El objetivo del taller es mejorar las habilidades de comunicación de los asistentes para contribuir en el desarrollo de liderazgos. Manejando el discurso y tomando en cuenta el control de emociones, la expresión corporal, los secretos de la voz y técnicas de improvisación.

Imparte: Fernando Valdez Zainos.

Sesiones del taller: de martes 22 de septiembre al martes 24 de Noviembre de 2020.

Horario: de 16:00 a 18:00 horas

Lugar: plataforma Zoom.

Taller: A 500 años de la Conquista.

Tener una visión clara y objetiva, de todos los elementos que entraron en juego, durante los años en que se llevó a cabo la Conquista, como un parteaguas de nuestra cultura.

Imparte: Mtra. María Elena Romero Murguía.

Sesiones del taller: de martes 22 de septiembre al martes 24 de Noviembre de 2020.

Horario: de 16:00 a 18:00 horas.

Lugar: plataforma Zoom.

Taller: Oratoria I.

Se busca desarrollar la seguridad personal en los participantes y al mismo tiempo empoderarles a través del acompañamiento en la construcción de una autoestima más sólida, mejorando sus habilidades de comunicación y el desarrollo de habilidades de liderazgo.

Imparte: Fernando Valdez Zainos.

Sesiones del taller: del miércoles 23 de septiembre al miércoles 25 de noviembre de 2020.

Horario: de 16:00 a 18:00 horas.

Lugar: plataforma Zoom.

Taller: Técnicas de comprensión lectora.

Al finalizar el taller, los participantes comprenderán la importancia de la enseñanza de la literatura en Educación Media Superior, analizarán los componentes que integran la literatura preferida por los adolescentes, y redactarán reseñas literarias destinadas al público juvenil.

Imparte: Dra. Damiana Leyva.

Sesiones del taller: del miércoles 23 de septiembre al miércoles 25 de noviembre de 2020.

Horario: de 17:30 a 19:30 horas.

Lugar: plataforma Face Group.

Taller: Renacimiento italiano.

El objetivo del taller se quiere presentar una propuesta expositiva / narrativa con diferentes soportes audio visuales y bibliográficos, recorriendo las diferentes etapas de historia, escultura, pintura, arquitectura, música desde el humanismo que marca la transición entre Edad Media y Renacimiento hasta el Alto Renacimiento y sus expresiones dentro y fuera de Italia.

Imparte: Luana de Luca.

Sesiones del taller: del jueves 24 de septiembre al jueves 26 de noviembre de 2020.

Horario: de 11:00 a 13:00 horas.

Lugar: plataforma Zoom.

Taller: Redacción avanzada.

Orientar los textos hacia una redacción que contemple las necesidades del Siglo XXI, tanto en ortografía como en sintaxis. Para ello es necesario alzar la pregunta: ¿desde dónde y cómo se escribe?

Imparte: Jorge Méndez Núñez.

Sesiones del taller: del jueves 24 de septiembre al jueves 26 de noviembre de 2020.

Horario: de 17:00 a 19:00 horas.

Lugar: plataforma Meet.

Taller: Ven y filosofa hoy.

Este taller, dirigido al público en general interesado en la filosofía, tiene un doble objetivo: familiarizar a los participantes con la historia de la filosofía dedicada a la praxis terapéutica, y guiar a los participantes en la práctica filosofante personalizada, mediante métodos filosóficos varios, que les permitan aplicar la filosofía en sus vidas y cotidianidad, con el fin de vencer o dominar miedos, sentimientos y pasiones que impiden la paz mental y la liberación de perturbabilidad espiritual.

Especialmente en esta época difícil para todos, que hemos estado llevando a cuestas en los últimos cuatro meses del año cargas y problemas que no habíamos padecido antes como producto de la pandemia, este taller pretende ser un oasis de frescura y de fuente de esperanza.

Imparte: Francisco Javier Iracheta.

Sesiones del taller: del jueves 24 de septiembre al jueves 26 de noviembre de 2020.

Horario: de 17:30 a 19:30 horas.

Lugar: plataforma Teams.

Taller: Mujeres en la poesía.

El objetivo del taller es dotar a los y las participantes de herramientas teóricas, críticas y analíticas para acercarse a la poesía escrita por mujeres en el mundo. Así mismo, promover la autoría de textos poéticos por parte de la comunidad de mujeres.

Imparte: Mtra. Andrea Rivas.

Sesiones del taller: del viernes 25 de septiembre al viernes 27 de Noviembre de 2020.

Horario: de 16:00 a 18:00 horas.

Lugar: plataforma Skype.

Taller: De la idea al libro de cuentos.

El objetivo del taller es conocer los conceptos y elementos fundamentales del cuento, a partir de elementos que no siempre se toman en cuenta. Ser capaz de analizar su propia obra y las ajenas sin prejuicios de fondo y de forma, de una manera profesional. Así como revisar de manera crítica sus ideas creativas. Podrá diferenciar entre “lugar común” e idea original.

Imparte: Beatriz Meyer.

Sesiones del taller: del sábado 26 de septiembre al sábado 28 de Noviembre de 2020.

Horario: de 11:00 a 13:00 horas.

Lugar: plataforma Zoom.

Costo: $1,000 pesos. Solicitar formato para inscripción vía correo a buaplibreriaseventos@gmail.com en este mismo se indicaran los pasos a seguir para la inscripción.

Más información en http://www.complejocultural.buap.mx