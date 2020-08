¿Fin del mundo? Asteroide pasa cerca de la tierra, la NASA no lo vio

EXCELSIOR

Un asteroide del tamaño de un auto pasó muy cerca de la tierra este fin de semana, lo más increíble es que la NASA se percató del suceso 6 horas después

El 2020 NO deja de sorprendernos. Virus, crisis, tormentas, entre otras cosas.

Si pensabas que no podía ponerse peor, tenemos que decirte algo: ESTÁS EQUIVOCADO.

Recientemente se dio a conocer que un asteroide del tamaño de un auto pasó muy cerca de la tierra este fin de semana, lo más increíble es que la NASA se percató del suceso 6 horas después.

Sí, en serio, no estamos bromeando. El 2020QG, mejor conocido como ZRF0DxQ, pasó este domingo muy cerca de nuestro planeta.

Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA aseguró a Business Insider que el asteroide se acercó a nuestro planeta sin ser detectado desde la dirección del Sol.

No lo vimos venir”.

Quien dio cuenta del paso de este asteroide fue el astrónomo aficionado y profesor de física Tony Dunn, quien a través de un tuit compartió una animación del paso de ZTF0DxQ .

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA

— Tony Dunn (@tony873004) August 17, 2020