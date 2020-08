La nueva lista de regreso a clases by Coppel.com

Staff/Rossi

Por salud y con miras a fortalecer el aprendizaje de los estudiantes mexicanos, es preciso procurarles las condiciones para su buen desempeño.

Ciudad de México, 11 de agosto de 2020.- El próximo regreso a clases será a distancia, así lo determinaron las autoridades mexicanas por la emergencia sanitaria y eso implica que, el ciclo escolar que inicia el próximo 24 de agosto, se basará en el programa Aprende en Casa II con clases virtuales transmitidas por televisión e internet, principalmente.

Así, la educación se apoyará en medios de comunicación, en especial de televisoras y estaciones de radio, por ello, surge la duda razonable de muchos padres de familia: ¿Cómo ayudar a los hijos a aprovechar al máximo esta modalidad de aprendizaje?

Si bien, el panorama representa algo nuevo y por ello, retos para fortalecer la educación de los alumnos, los padres de familia pueden aportar y respaldar ese modelo educativo con algunas acciones que no requieren mucho presupuesto si se investiga bien. Coppel.com sugiere prepararse con lo siguiente para este Regreso a Clases o B2S:

1.- Contratación de servicios óptimos de Internet. Más que buscar a los proveedores dominantes en el mercado (que también es bien válido, porque por algo están en esa posición), delimita bien qué quieres, porque todos los competidores en esta industria ofrecen paquetes que, además de Internet, otorgan telefonía fija y tv por cable; elementos que quizá no necesitas y solo incrementarán tu cuota mensual de gastos.

Es posible tener solo Internet si ya cuentas con teléfono y suscripciones a plataformas de tv. Así que infórmate y pregunta directo con las empresas que te llamen la atención sobre planes mensuales o de recarga por demanda, esto es, aquellos que, una vez agotados los datos requieren de recargas como con las líneas de telefonía móvil.

2.- Adaptación de un espacio adecuado. Al igual que con el Home Office, es necesario destinar un espacio solo para trabajar/estudiar, aunque sea pequeño. Si hay más de un alumno en casa, adáptalo por habitación y si esto no es posible, adecúa en la sala un rincón exclusivo para el estudio. Adáptalo con sillas de oficina, escritorios y libreros.

3.- Adquirir la tecnología ad hoc. Pantallas de Tv, computadoras, tabletas, celulares y software de seguridad cibernética son herramientas cuya presencia hay que asegurar a los estudiantes.

Para las clases por Tv, elige una Smart Tv, porque además de conectarse a Internet, facilita el trabajo remoto, videollamadas y compartir pantalla en tiempo real, en caso de exposiciones. Permiten usar aplicaciones precargadas de fábrica y acceso a contenidos almacenados en Laptops y teléfonos inteligentes; algo que no brindan simples pantallas.

En cuanto a computadoras, lo de hoy son las portátiles, elijan una con base a la memoria, tipo de procesador, almacenamiento y velocidad, pues la instalación de aplicaciones será fundamental. Eviten el error de comprar las de moda, pues se corre el riesgo de solo caer en la mercadotecnia y dure poco.

Las tabletas, aunque no son determinantes, pueden ser una opción en caso de que no se pueda adquirir una computadora, incluso, puedes asignarla a tareas que no demanden muchos procesos complejos, quizá a estudiantes de primeros grados de primaria o pre-escolar, por ejemplo.

4.- Organizadores. Si por cuestiones de espacio no puedes ya tener otro librero y este ya se encuentra algo saturado, apóyate de prácticas cajoneras de plástico u organizadores con varios anaqueles que sirven para mantener todos los materiales didácticos en orden. Algunos están fabricados en bases de metal, para mayor solidez y soporte.

5.- Optimización de tiempo. Equilibrando con horarios el tiempo entre aprendizaje y entretenimiento. Ya sea con juguetes tradicionales, juegos de mesa o videojuegos. En todos los casos, asegúrate de que cumplan con esos lapsos y así los ayudarás a seguir rutinas.

Finalmente, considerar las formas de pago, donde será clave el uso inteligente de tarjetas departamentales como la de Coppel y de crédito bancarias, a modo de optimizar este nuevo entorno educativo sin afectar las finanzas familiares. Para esto, apóyate en promociones y ofertas que en Coppel.com ya comenzaron, mantente al tanto de los descuentos que la minorista ofrece en varios artículos escolares.