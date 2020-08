Mino D Blanc entrevista a Fano sobre su nuevo sencillo

Fano plática en entrevista sobre su sencillo “A 100 x hora” y sobre el concierto virtual que dará este sábado 8 de agosto.

Es un gran promotor a través de la música, del caribe mexicano, en especial de Cancún.

Por Mino D’Blanc

El cantante mexicano Fano platicó en conferencia virtual de medios sobre su sencillo promocional “100 x hora”, así como de su colectivo “Desde el Caribe Mexicano” y el concierto que ofrece este sábado 8 de agosto.

Cabe mencionar que es un gran promotor a través de la música, del caribe mexicano precisamente, en especial de Cancún, lo que lo hace un artista cien por ciento sensible y responsable al apoyo del turismo.

-Sobre el concepto “Desde el Caribe Mexicano”:

La idea ha sido llevar siempre el nombre de Cancún a todos lados y también con el video que estoy presentando del sencillo “A 100 x hora” estamos intentando mostrar otras partes de Cancún como lo es el Autódromo.

-Sobre el concierto que ofrecerá el sábado 8 de agosto:

A las 20:00 horas tenemos el primer show digital desde el foro Indie Rocks en la Ciudad de México, pero lo pueden disfrutar desde cualquier parte del mundo adquiriendo sus boletos en línea y estamos muy contentos con todo lo que está pasando. Como parte de #ElShowDebeContinuar los invito a no perderse Fano Mx & Callejo, quienes ofreceremos a todo el público una noche exquisita de reggaetón. Sus accesos los pueden adquirir en https://bit.ly/2OLJQKD

-¿Cómo nació “A 100 x hora” y cómo ha visto la respuesta del público?

Nace de la necesidad que tenía de ya poder sacar un tema yo solo. Anteriormente había estado haciendo puras colaboraciones en mi carrera. Nace en una sesión de composición en los estudios de Sony Music junto a Meny Méndez, a Callejo y a Aneth García que me ayudan a componer esta rola y a producirla y está teniendo un gran recibimiento por parte de la gente, les está gustando mucho y estoy muy contento con el resultado del video, de la canción y de todo.

-¿Cuál fue la intención de las fotos y las imágenes del video?

Desde que estábamos haciendo la canción ya me estaba volando la cabeza de todo el concepto de lo que iba a ser el video, el guión, es más que nada inspirado en todas las películas de “Rápido y Furioso”, combinándolo con la historia de amor de lo que habla la canción y complementándolo un poco con lo que es Cancún desde esta perspectiva que no todo mundo conoce o no todo mundo ve. Estamos muy satisfechos con el resultado del video.

-El sello que lo diferencia de todos los artistas de su género y lo que nunca cambiaría de su sonido:

El diferencial es que en cada una de las canciones que compongo y que creo junto con mi equipo de trabajo siempre buscamos darles un concepto y una identidad como fue “Hakuna Matata”, como ha sido “Pandora”, “La apuesta”, ahora “A 100 x hora”, todas las canciones tienen un concepto y está muy cuidada la línea de lo que digo y las expresiones son muy mexicanas, no se escucha a un reggaetón colombiano, ni puertorriqueño; está bastante bien cuidada la línea a la hora de componer y como comento, todas las canciones tienen un concepto.

-¿Qué representó para Fano el éxito de “Hakuna Matata” y la línea que sigue con “A 100 x hora”?

Fue una sorpresa muy grata el que haya reventado la canción en TikTok y en redes sociales. La verdad es que nosotros no teníamos TikTok cuando esto pasó; nadamás estábamos apoyados de las redes sociales. El proyecto siempre ha sido sustentado en el público de las redes sociales y en el apoyo que nos ha dado la gente desde sus celulares y con sus respectivas plataformas. “Hakuna Matata” fue un boom, se hizo muy viral y estamos muy contentos con esa canción y con todas las demás esperemos que se sigan moviendo así o más.

-Lo que le ha dado positivamente la cuarentena:

De entrada creo que estamos asentando cabeza. Como que nos da a entender que no podemos dar todo por hecho. Estábamos acostumbrados a cierto ritmo y a cierto estilo de vida que esto nos vino como a poner en nuestro lugar a todos y hacer una introspección primero que nada, y saber qué estamos haciendo mal como sociedad y como humanos en el mundo. Siento que también ha sido un año de mucho aprendizaje, de aprender a agradecer las cosas que uno ya tiene. Das por hecho que ya tienes ciertas cosas y la naturaleza es mucho más grande que todos nosotros.

Hay que aprender a agradecer lo que tenemos, a vivir en el ahora, en el presente, porque nunca sabes qué puede pasar en el futuro. Estoy muy agradecido con todo lo que he hecho, con el apoyo que me ha dado la gente y creo que no hemos dejado de trabajar, al contrario, hemos sacado mucho más canciones que nunca.

-Su concepto visual para escenarios, para los videos. ¿Quién lo desarrolla?

Yo manejo todo lo que es el concepto “Desde el Caribe Mexicano” a full. Desde lo que es la dirección de letras, la composición de las canciones, las locaciones de los videos, los vestuarios que vamos a usar; no tengo ningún tipo de style list.

Yo escojo cómo me visto, cómo me pinto las uñas, el pelo, los tatuajes, todo, en base a lo que yo sienta que está cómodo para mí. En ciertas sesiones de fotos sí hay gente profesional que nos apoyan, pero realmente todo lo decido yo al final del día, la imagen que doy, los visuales de los shows, los videos, todo está en mi cabeza.

-¿Cómo ha asumido la situación de estar en su casa durante el confinamiento?

Soy una persona que está la mayor parte de mi tiempo en mi casa, creando, trabajando. Realmente solo salía a dar shows, a grabar rolas.

Te das más cuenta cuando es a fuerza el encierro que las cosas más sencillas como visitar a la familia que es algo normal, se vuelve una situación complicada, pero hay que aprender a sobrellevar la situación.

-Hablando sobre el título del sencillo, ¿qué le pone “A 100 x hora”?

El dar shows en vivo, la adrenalina de presentarme en lugares, de sentir el calor y el cariño de la gente, la adrenalina antes de presentarme en un show, en un festival, yo creo que eso es lo que más me acelera el corazón.

-¿Las canciones de Fano son experiencias personales y en qué momento llega una canción a su vida, cuándo decides crear?

Realmente compongo mucho a conceptos, que como mencionaba anteriormente, creo que es lo diferencial de Fano a otros artistas del género.

Hago la cita en cualquier estudio en el que vaya a comenzar a trabajar y en cualquier estudio empezamos a aterrizar un concepto y en base a eso comenzamos a escribir sí un poco en experiencias personales de mi relación, pero siempre intentando mantener un concepto como idea personal. Lo que a mí me gusta es hacer música para la fiesta, que la gente se sienta alegre, identificada también, pero que pueda gozar las canciones y que pueda bailar y disfrutar.

-Música orgánica e instrumentos en vivo en las canciones de Fano:

La música la hace mi productor que es Meny Méndez; él sí es músico. Toca guitarra, teclado, todos los instrumentos. Yo toco la batería en lo personal, pero no usamos baterías reales en las canciones.

Todo es más midi, más electrónico, pero sí tienen guitarras grabadas orgánicamente y algunos instrumentos que mi productor le agrega a las canciones.

-¿Habría una fusión de la música de Fano con algún trío, mariachi, grupo folclórico mexicano?

Claro que sí me gustaría hacer algo con algún intérprete de regional, con algún trío, con algún mariachi o lo que sea.

De hecho ya he estado en pláticas con amigos míos que se dedican a esos géneros y estamos trabajando para que suceda prontamente.

-¿Por qué el público no debe dejar de escuchar “A 100 x hora”?

Porque es un tema completamente mexicano, completamente original, muy bien pensada la letra. Trae todo un trip de carreras y de velocidad, sin perder la esencia de la fiesta y del amor que es lo más importante y apoyar el talento mexicano para crecer y seguir sonando en todo el mundo.

-¿Qué le ha dejado la música hasta el día de hoy en la persona de Fano?

Muchísimas cosas positivas. La verdad es que yo he sido siempre muy fanático de la música en general, de muchos artistas, de muchos géneros y el dedicarme a esto pues primero que nada llena una parte de mí que es la que estaba vacía hasta el punto que encontré mi vocación y mi propósito que es en este caso conectar con las personas que me escuchan, conocerlos, abrazarlos, estar con ellos.

Yo creo que eso es lo que más me llevo de mi carrera y lo más importante a la hora de dar un show es estar con el público, con la gente.

-Algo más que decirle al público:

A toda la gente los invito a escuchar “A 100 x hora” y no dejen de apoyar al talento mexicano y nuestra música que es cien por ciento original y cien por ciento del caribe mexicano para todo el mundo.