Acción Nacional solo busca “colgarse” de la imagen del gobernador para seguir sobreviviendo: Biestro

Jorge Barrientos

El diputado local y presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso de Puebla y coordinador de la bancada de Morena Gabriel Biestro Medinilla, reconoció que la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) contra el gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, sólo confirma que es una oposición que busca “colgarse” de su imagen para seguir sobreviviendo.

En este tenor, el congresista comentó que cada vez es más evidente “la desesperación” de la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, así como su falta de estrategia para recuperar la confianza de los poblanos ante el desprestigio que tienen por los abusos y excesos que cometieron cuando estuvieron al frente del gobierno.

Señaló que el recurso presentado ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) no es procedente, porque no se realizó el mensaje que el mandatario estatal daría a los poblanos por su primer año de gobierno en Puebla.

“En Acción Nacional no construyen, no colaboran y solo es una oposición que se dedica a destruir, polarizar y además que este tipo de acciones demuestran que no hay ninguna estrategia más que la de atacar (…) Ellos mismos se están descarando y nada más girar alrededor del gobernador y de Morena”

Biestro Medinilla subrayó que estos ataques sistemáticos contra la administración estatal no se traducirán en una rentabilidad electoral para Acción Nacional y solamente quedará en evidencia que son una oposición que “destruye y no construye”.