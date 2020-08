Se congratula Muciño Muñoz por el primer año de gobierno de Miguel Barbosa

Jorge Barrientos

La diputada local representante de el distrito de Atlixco, Guadalupe Muciño Muñoz se congratuló por el primer año de actividades de el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta al frente de la entidad poblana por lo que dijo que los resultados no han sido malos, a pesar de ser un año con situaciones atípicas.

En ese sentido comentó que luego de un fraude electoral, Y su arribo como mandatario estatal luego de una desgracia que nadie se esperaba, quedaron al descubierto diferentes cosas que nadie se esperaba y que todo mundo como ciudadano sospechaba, pero nunca se pensó que hubiera tantas cosas tan perversas maquinarias por el propio ejecutivo, Ignoradas por el judicial y donde no se hacía nada.

“Ahora veo un gobernador que todos los días está preocupado porque todos los días no salgamos y ahora se están dando golpes a la delincuencia que muchos tiempos estuvo organizada, Pero organizada con las autoridades, y no pasaba nada y tampoco se informaba de nada “.

Asimismo, la congresista resaltó que actualmente la entidad poblana está mucho mejor que como se encontró dado a que anteriormente había autoridades totalmente controladoras y qué calle van bocas así como amordazar voluntades.

Comentó que ahora la oposición demanda cosas que por mucho tiempo cayó y oculto, entre ellas la petición de que los congresistas ganaran el 50% de su salario y ahora que no están los consentidores, callaron ese tipo de comentarios “ esa es la generosidad de la oposición“, que dicen que no anuncia en la ayuda porque según que nunca van a decir “lo que hace la mano izquierda para que no se entere la mano derecha”.

Asimismo comentó que actualmente hay un gobierno cercano a la gente, por lo que el recuento es bueno,Dijo que a 365 días de la llegada de la izquierda a Puebla, aún falta mucho por hacer en beneficio de los ciudadanos, quienes confiaron en la mayoría de los candidatos de la coalición juntos haremos historia.