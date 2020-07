Logra Laboratorio de Ecología Evolutiva de la BUAP financiamiento de la Animal Behaviour Society.

El recurso se destinará al proyecto The effect of male mate choice on parasite transmission in guppies, Poecilia reticulata, cuyo objetivo es generar conocimiento para consolidar la Teoría de Selección Sexual

De entre 168 proyectos presentados dentro de la convocatoria Student and Developing Nations Research Grants, sólo cinco fueron aceptados, entre estos el de la doctora Palestina Guevara Fiore, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, quien ganó un financiamiento de 2 mil dólares por parte de la Animal Behaviour Society, una organización científica internacional sin fines de lucro.

Guevara Fiore, quien es responsable del Laboratorio de Ecología Evolutiva de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, dio a conocer que este financiamiento será destinado al proyecto The effect of male mate choice on parasite transmission in guppies, Poecilia reticulata, que es parte de la tesis de Natalia Tepox Vivar, estudiante de la Maestría en Ciencias Biológicas, un programa de reciente creación que ya está dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

En la opinión de la doctora en Ecología del Comportamiento por la Universidad de Sheffield, Inglaterra, este proyecto es relevante porque hasta el momento la transmisión de enfermedades por interacción sexual se conoce en animales terrestres, pero no se ha estudiado en especies acuáticas.

“Es muy importante para nosotros saber si en la cópula hay transmisión intensa del parásito, porque esto puede causar costos económicos enormes. Hace algunos años hubo una gran pérdida de salmones a causa de Gyrodactylus, además de que también afecta tanto a peces de acuarios, como a especies nativas”.

La experta, quien también hizo un postdoctorado en Ecología Evolutiva en la Universidad de Deakin, Australia, señaló que el objetivo principal es generar conocimiento para consolidar la Teoría de Selección Sexual, específicamente conocer acerca del conflicto sexual que pudiera existir entre machos y hembras por la transmisión de parásitos.

Además, los resultados podrían ser de utilidad para los administradores o propietarios de acuarios, quienes sabrían cómo aislar a los peces infectados para reducir la transmisión de parásitos.

De acuerdo con Natalia Tepox, en la citada investigación se estudiará la relación entre el comportamiento sexual de los peces machos guppies y la transmisión del ectoparásito Gyrodactylus, un gusano que vive en la piel de algunos peces.

“Para transmitirse a nuevos hospederos, este parásito aprovecha cualquier contacto físico entre individuos, por ejemplo, cuando los guppies se agrupan para comer, pero hasta ahora no sabemos si se puede transmitir por contacto sexual. Los machos pasan hasta 50 por ciento de su tiempo acosando a las hembras, así que si están parasitados podrían infectarlas fácilmente”.

Las investigadoras mencionaron que los peces guppies prefieren hembras grandes y receptivas, que son a las que cortejan con mayor intensidad, por lo que creen que estas se contagiarán con más parásitos, en comparación con las que no son receptivas y las que son de un tamaño más pequeño, lo cual deberán comprobar mediante la experimentación. Además, compararán la transmisión del parásito entre interacciones sexuales y sociales, para evaluar en qué contexto se da una mayor infección a nuevos hospederos.

Este proyecto cuenta con una colaboración internacional, ya que la codirectora de la tesis es la doctora Jessica Stephenson, académica de la Universidad de Pittsburgh, institución en la que Natalia Tepox realizará una estancia de tres meses para llevar a cabo parte de la investigación.

Para obtener el financiamiento, el proyecto fue evaluado por especialistas en el área del comportamiento animal, quienes destacaron la calidad del diseño del estudio y de los resultados preliminares, así como la importancia de los experimentos propuestos, entre otros aspectos.

El dinero servirá para el mantenimiento de los peces dentro del laboratorio, así como para la adquisición de material para continuar con las investigaciones. Para conocer más sobre este proyecto, así como de la labor llevada a cabo en este espacio de la Facultad de Ciencias Biológicas, los interesados pueden ingresar a la página de Facebook: Laboratorio de Ecología Evolutiva BUAP.