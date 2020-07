Gerard Way, líder de “The Chemical Romance”, lanzó “Here Comes The End”, su primera canción del 2020

Por Mino D’Blanc

Después de haber lanzado algunos tracks a su cuenta personal de SoundCloud, durante la cuarentena por la contingencia por la pandemia del COVID-19, Gerard Way, el líder de “My Chemical Romance”, lanza “Here comes The End”, su primera canción de este año 2020.

Dicho tema cuenta con la colaboración de Judith Hill y fue grabado para la exitosa serie de Netflix “Umbrella Academy”.

“Originalmente me inspiré para escribir esta canción cuando se filmó la primera temporada de “Umbrella Academy”; para cuando la terminé, 2020 estaba dando todo un giro, el mundo había dado un giro profundo y la canción estaba terminada en una nueva realidad”, comentó Gerard Way.

La canción se siente inspirada simultáneamente en los acontecimientos actuales y en Prima. Scream y The Rolling Stones de principios de la década de los 90. Se estrenó a la par con el trailer de la segunda temporada de “Umbrella Academy”, que estará disponible el viernes 31 de julio.

“Umbrella Academy” se basa en los populares cómics y novelas gráficas galardonadas por Eisner, creadas por Gerard Way y Gabriel Ba y publicadas por Dark Horse Comics.