Con un cabildo reptiliano y la espada del Congreso local sobre su cabeza, Andrés Artemio Caballero trata de sobrevivir en Tehuacán

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Andrés Artemio Caballero López lo sabe: está en el mejor lugar, donde él mismo quiso estar desde que buscó ser el candidato de Morena a la alcaldía de Tehuacán…pero es el peor momento, rodeado de un Cabildo reptiliano –por decir lo menos – y con la espada de la Legislatura local sobre su cabeza, lista para cortársela en cualquier momento.

Así lo demostró la diputada presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, Vianey García Romero, cuando –pocos días después de que Caballero López tomó protesta como presidente municipal de Tehuacán – externó que el Congreso todavía analiza si desaparece o no a todo el Cabildo, incluyendo al nuevo edil: El Congreso continuará con el proceso para la desaparición del Cabildo de Tehuacán: García Romero

¿Pero quién es este hombre al que nadie parece querer como munícipe de la segunda ciudad más poblada del estado?. No es gente del ex alcalde Felipe Patjane (punto a su favor), pero sí es tehuacanero, de una familia tradicional, es un empresario y –según fuentes confiables – es una persona honesta y trabajadora.

Tal vez por ello, los regidores – encabezados por el panista y primo del ex alcalde Felipe Patjane, Víctor Canaán Barquet- hicieron todo lo posible durante 7 meses para impedir que Andrés Artemio asumiera la presidencia municipal, pese a que le correspondía por ser el suplente del ex munícipe hoy preso: Víctor Canaán Barquet, el panista que pudrió Tehuacán

NADA QUE VER CON PATJANE NI CON LOS REGIDORES

Después de que el ayuntamiento de Tehuacán quedará descabezado con la detención de Felipe Patjane, el Cabildo y el propio Congreso local hicieron lo que pudieron por impedir que Caballero López asumiera la alcaldía de Tehuacán, a pesar de que le correspondía y, también, de que es miembro de Morena y como tal contendió en el 2018 por la candidatura, aunque solamente pudo obtener la suplencia: Luego de 7 meses de estar acéfala la presidencia municipal, Andrés Artemio Caballero López tomará protesta como edil de Tehuacán

El nuevo edil es propietario de varios negocios, incluyendo un hotel, joyería, etc. Referencias lo describen – empero- como trabajador, sencillo y “buena gente”. Y le costó llegar al cargo, debido a que el Cabildo y la Legislatura se negaron a otorgárserlo y tuvo que acudir al Tribunal Electoral de Puebla (TEEP) para obtenerlo.

Una vez que Felipe Patjane lo derrotó en la disputa por ser el candidato propietario de Morena a la presidencia municipal de Tehuacán y tuvo que conformarse con la suplencia, el ex alcalde le dio un premio de consolación al nombrarlo Director de Asuntos Religiosos. Pero Andrés Artemio no duró ahí más que 6 meses, porque los regidores presionaron para quitarlo, una vez que le era incómodo.

Incluso, después de que el ex munícipe enamoradizo y volador fue mandado a la cárcel, en febrero pasado Caballero López acudió a una sesión de Cabildo para preguntar por qué no era llamado a asumir la suplencia, pero el ex secretario general del ayuntamiento, Alejandro Guerrero Martínez, lo sacó de la reunión y la síndica, Laura Gallegos, señaló que el poder legislativo debía definir quién sería el edil tehuacanense.

¿PODRÁ METER EN CINTURA A LOS REGIDORES?

¡Y la verdad es que nadie podía culpar a los regidores por tratar de que la dolce vita en el ayuntamiento durara todo el trienio!, ya que –de acuerdo a fuentes del propio gobierno municipal- algunos de ellos se dedicaron a viajar, mientras otros presionaban para obtener permisos de apertura de negocios: ¡Pobre Tehuacán!…sumido en la inseguridad, sin presidente municipal y con los regidores de fiesta

Luego del maltrato que le infringió el ayuntamiento cuando era dirigido por los regidores y el grupo llamado “los poblanos”; es decir, funcionarios que habían llegado de la capital a ocupar cargos importantes, una de las primeras acciones de Caballero López como alcalde fue nombrar a José Momox –dirigente del Partido Encuentro Social –como su secretario general.

Sin embargo, el camino se presenta largo y sinuoso para el nuevo presidente municipal de Tehuacán, no solamente porque deberá poner orden en una ciudad que lleva 6 años y medio en la anarquía e inseguridad –primero con Ernestina Hernández y luego con Felipe Patjane-, sino también por tener que cargar con un Cabildo que no lo quiere y que, con el enamoradizo ex alcalde, se volvió adicto a los privilegios y prebendas: Andrés Caballero López VS Israel Nasta de la Torre, la lucha por la presidencia de Tehuacán