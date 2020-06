Hirian Axel Segura Vázquez, discapacitado, pide ayuda, lleva año y medio sin encontrar empleo

Hipólito Contreras

Hirian Axel Segura Vázquez, es discapacitado, tiene diversas enfermedades y ha perdido una pierna, hace año y medio logró ser contratado por una empresa, pero a los pocos meses fue despedido porque no la aceptaron una hoja de pensión donde especificaba tres días de descanso por una lesión en un brazo, a la fecha infructuosamente busca trabajo, presenta solicitudes pero nadie lo llama, “hoy con la pandemia los discapacitados estamos peor, no hay ningún tipo de ayuda, nadie nos toma en cuenta, llevo año y medio sin trabajar”, expresó.

“Estuve trabajando en una empresa de la 25 poniente, yo hacía bien mi trabajo, era la venta de herramienta por internet, incluso, hacía labores de más asesorando a los clientes, haciendo presupuestos, sufrí accidente con un compresor, me cayó en el brazo izquierdo, cuando llego con mi hoja de pensión señalando tres días de descanso, la empresa no me quiso firmar por este accidente de trabajo, fui a solicitar mi pensión por discapacidad, fue un trámite muy tardado en el IMSS, la comisión de trabajo me dijo que no necesitaba la pensión porque la empresa con la que estaba parecía fraude, no me dieron mi pensión a pesar de que hice todos mis estudios, tengo deficiencia renal, deficiencia pulmonar, deficiencia visual, me falta una pierna, incluso así me negaron la pensión”.

Expuso que en Puebla casi no hay empresas que contraten personas discapacitadas, muy pocas vacantes para miles de discapacitados que necesitan trabajar, yo mando solicitudes y nada, al DIF le pedí una despensa y ni eso me dieron, “tiene que ser uno conocido de los empleados para que seamos atendidos, solicité apoyo a la ex gobernadora Martha Erika Alonso para que otorgaran una prótesis, pero por lo sucedido ya no fue posible”.

Expuso que aunque en el gobierno federal hay un programa para discapacitados es sólo para los que tienen un máximo de 30 años, es injusto, comentó, los discapacitados tenemos diferentes edades y las mismas necesidades y derechos.