Nuestro Perú siempre ha estado enfermo, no hay que esperar que agonice

Por Fiorella Gutiérrez

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista

Perú, un país pujante, lleno de muchas riquezas, de gente que se reinventa día a día para salir adelante, pero, asimismo debemos reconocer que nuestro país está lleno de muchas falencias.

En realidad el término “falencias” no es suficiente para clasificar: la delincuencia, informalidad, corrupción, violaciones, el maltrato contra la mujer, varon y niño, los asesinatos, el analfabetismo, el racismo, etc. No hay que ser expertos en el tema para percatarse de las exigüidades que sufrimos.

Empero ante esta situación ¿Qué debemos hacer por nuestro Perú? Despertar y reconocer que, todo aporte, de cualquier índole, ayuda.

Esta pandemia es un mal que ataca atrozmente, sin compasión, llevándose las vidas humanas como si fuesen flores arrancadas por una tormenta, defecto, de la misma manera ha servido para mostrar nuestra realidad sin ningún filtro. Tal vez una realidad que ya conocíamos, reparo que no se manifestaba violentamente ni mostraba todas las insuficiencias simultáneamente.

Lo cierto es que el Perú siempre ha estado y sigue enfermo. Necesita un reordenamiento absolutamente en todas sus áreas, necesitamos cambiar todos nuestros sistemas así como: el educativo, salud, económico, laboral, etc., y lo más importante necesitamos gobiernos y gobernantes fuera de la corrupción.

Nuestro país es muy rico, a pesar de todos los males que lo aquejan, y el daño constante que recibe, el Perú no ha muerto. Sí señores, el Perú todavía está de pie, pero no hay que esperar que agonice, hay que tratarlo, atenderlo y brindarle los cuidados necesarios.

Ahora, el futuro del Perú, va a depender de los jóvenes valores en política, que ganen las elecciones el 2021.

Al menos que, esta pandemia sirva para que todos puedan darse cuenta que no debemos ser ajenos, ante la situación que vive nuestro país y que además, debemos estar informados para hacer respetar nuestros derechos.

No podemos esperar el futuro, porque la pandemia abruptamente lo aceleró, así que debemos actuar y ser consecuentes ante las situaciones que vivimos.

Nuestro país está enfermo, no hay que esperar que agonice.

