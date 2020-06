Regidora del PAN se niega a donar parte de su compensación salarial a los afectados por el Coronavirus

También acusó a la presidenta municipal lucrar con la pandemia

María Arévalo

La regidora Carolina Morales Garcíaseñaló que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco no puede obligarlos a donar parte de su compensación para apoyar a los afectados por el covid-19, por lo que aseguró que no existe transparencia en el uso del recurso y que la actual administración está lucrando con la necesidad de la gente.

En entrevista dejó en claro que no se oponen a donar estar parte de compensación que le brinda a los regidores, pero que esto sea directo a los afectados, toda vez que la administración municipal, ha manejado el recurso con opacidad.

“Yo si estoy dispuesta a donar parte del recurso que me brinda pero que esto sea a través de nosotros de forma directa, no necesito estar ventilando lo que realizamos, como regidores de Acción Nacional, hemos realizado diversos apoyos y no se puede lucra con la necesidad de la gente”, enfatizó.

La integrante de Cabildo indicó que el gobierno de Claudia Rivera no puede lucrar con la necesidad de las personas.

Asimismo, destacó que es anticonstitucional lo que pasó el pasado viernes en Cabildo, porque aplicaron su mayoría y están violando los derechos laborales.