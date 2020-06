¿Para qué tantos partidos?, sólo liberal y conservador: AMLO

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

“Y los periodistas… lo saben…Lo saben: es la BOA…es la BOA”

“El tema de la crítica –nota definitoria de la cultura moderna- nos lleva a la democracia. Democracia sin libertad de crítica no es democracia”. (Octavio Paz).

En los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, desde que subió a la presidencia de ese país, continuó su campaña rumbo a su reelección, las elecciones serán en noviembre próximo, Esa acción la interrumpió brevemente a consecuencia de la pandemia del Covid-19, pero ya anunció que en este mes la reanudará.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también por la crisis sanitaria se vio forzado a bajar su campaña permanente para posicionar a su partido Morena rumbo al proceso electoral de 2021, igual que su homólogo norteamericano, ya reanudó con renovados bríos su cruzada para junio de 2021, cuando se renovarán 15 gubernaturas, 500 diputados federales –de mayoría relativa, 300, y doscientos de representación proporcional-. En Puebla estarán en juego 217 presidencias municipales, 41 diputados locales y 15 federales.

Por qué le cuento esto? Porque López Obrador hace unos días, en su gira por Veracruz fue directo y dijo que o se está con la 4T o contra de ella…oh…o sea, eres o no eres o como decía mi abuela: A Dios orando y con el mazo dando…

Y fue más adelante. El pasado martes, en la mañanera se denunció un Bloque Opositor Amplio –BOA- integrado por gobernadores, 14; empresarios, medios de comunicación y periodistas –casualmente los más críticos a su gobierno y a su partido; aunque el presidente, ante lo ocurrido en Guadalajara la semana pasada, el gobernador jalisciense, Enrique Alfaro, los involucró, refirió que no se mezclaba en asuntos partidistas.

Pronto los implicados se deslindaron de ser los autores del comunicado que leyó en esa mañanera el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas. Y mientras los señalados se hacían a un lado, el BOA en esta Puebla ya apunta a ser lema de campaña a cuatro meses del inicio formal del proceso electoral 2020-2021. Resulta que en declaraciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta en su conferencia de ayer miércoles, en el sitio de internet del matutino El Sol de Puebla , su reportera, Elena Domínguez, escribió:“Buenos días a la BOA nacional y a la BOA poblana, que está pendiente de mis palabras para deformarlas y para cargarlas de mal intención, no van a tener éxito, son una reserva de la sociedad ya muy vieja que está enriquecida, que paga bots, que paga medios de información y que intenta desgastar a los gobiernos de la cuarta transformación”, señaló”…Más adelante expuso: “Aseguró que lo publicado en distintas cabezas de medios de comunicación, no fue lo que dijo, pero hay personajes que se encargan de hacer guerra sucia contra su gobierno, como el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz; el de la UDLAP, Luis Ernesto Derbez; el exsecretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, un líder empresarial y dirigentes partidistas”.

El Presidente López Obrador, fue cuestionado al respecto: “Ya que habla de autoridades estatales, nada más permítame, por favor, un tercer tema que tiene que ver con las declaraciones que dio el gobernador de Puebla Miguel Barbosa en torno a desestimar las desapariciones, principalmente de mujeres. Lo que él denuncia, más bien, lo que él declara es que muchas de las mujeres que reportan como desaparecidas después aparecen con el novio. ¿Usted considera que una autoridad debería de hacer este tipo de declaraciones?…su respuesta, lacónica: No, no está bien eso, pero eso corresponde a cada quien”… Por cierto que el mandatario mexicano a otra pregunta sobre su posible gira la semana próximo apuntó que tiene invitación para ir a varios estados y tiene tres posibles rutas: en la primera se encuentra Puebla con Hidalgo, Morelos} y Tlaxcala…

Las crisis por la pandemia de Covid-19, en pleno foco rojo en todo el país, y la turbulencia económica, que sufre el país, que importan. Primero está la lucha política, es un decir, porque al jefe de la nación le llaman la atención dos encuestas que ha visto últimamente: una sobre gubernaturas, quién ganaría las 15 queestarán en juego y otra de cómo quedaría la Cámara de Diputados si hoy fuesen las elecciones, o sea, la próxima Cámara y habló de varios escenarios: uno si van solos, si el PAN va solo, otra si va con… ¿cómo se llama el otro partido?, ¿el de Dante Delgado? -Movimiento Ciudadano- como la vez pasada que se unieron PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, esa es otra medición. “Y la otra es ya donde incluyen también al PRI, o sea, como se está planteando acá. Entonces, en la primera no les va bien, la segunda les va mejor y la tercera es como el ideal; entonces, están buscando eso. “Pero todo eso está por verse, primero porque se supone que cada partido tiene su programa de acción, su declaración de principios ¿no?, no son franquicias, es distinto ¿no?, o sea, no es fácil así de que todos. Entonces, ¿para qué tantos partidos?, debería de haber dos: partido liberal y partido conservador y ya, pero entonces ¿para qué tantos partidos si al final es uno?, es el partido conservador…Pero es esa es una cuestión que no es fácil, ver cómo el PRI se va a unir al PAN o el PAN se va a unir al PRI”…qué tal…Hay oposición? En las altas esferas los “ayudan” para se agrupen o ya salgan del baúl, o empleando el argot boxístico, los “morenos” y los gobiernos de ese color, quieren “sparrings” para sus rounds de sombra y no rivales de peso porque no se ve ninguno para la lucha que se avecina.

Donde están los azules, los amarillo y negro, los naranja, los tricolores. Algunos oteando el panorama en tanto buscan dirigentes, no líderes que hagan cargo de los mandos nacionales, estatales y municipales, como en el caso poblano. Es lo primero: la lucha interna por el poder, escaso poder que aún conservan. Un comentario: ya hay sugerencias presidenciales para la lucha electoral que arrancará por allá de octubre próximo…PRI, PAN, PRD, MC y otros partiditos poblanos, se conjugarán, irán solos, vaya dilema, o quizá como lo insinuó, créen un solo ente político y constitúyanse en el partido conservador.

El Movimiento de Regeneración Nacional –Morena- que no es partido político, está como el resto de estos institutos tanto a nivel nacional como estatal, internamente se está despedazando, lo que demuestra que en ninguno hay liderazgo…Si bien sabemos por diversas noticias que hay varios gobernadores de esos partidos con buena aceptación de parte de sus gobernados, no conocemos de quehacer político ni políticos, que estén trabajando, colaborando con los ciudadanos ante las crisis que enfrentan…o sí?…

Una pregunta: cuántas BOAs saldrán partir de ahora en el resto de las entidades del país? Es un buen lema de campaña para el poder que ya emprendió una lucha contra la boa, no la de la guapachosa “Sonora Santanera”…

Ahora que estamos en un encierro forzado, en comunicaciones que tenemos en estas benditas redes sociales con varios amigos para combatir el el estres salen cuentos, historias, videos y muchos memes. En reciente plática alguien me dijo que muchos buscan a los chistosos, con disculpa, adelantó, de los artistas dedicados a la comicidad, pues el chiste es un arte que requiere un mérito superior, yo, apuntó, me alejo de los chistosos, pues ellos fueron hechos para divertir a los…qué…no entendí sus palabras con las que concluyó el simpático amigo…Hasta la próxima…D.M.