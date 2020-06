En la cafeticultura de Puebla sólo el 20 por ciento de la producción se procesa, alerta productor

Hipólito Contreras

De la producción cafetalera en Puebla sólo se procesa de un 15 a un 20 por ciento, todo lo demás se comercializa en café cereza a los acaparadores para el mercado, sólo algunos grupos de productores asociados han logrado procesarlo, lo que les permite más ingresos, pero la gran mayoría por falta de apoyos vende su café a 8 pesos el kilo, afirmó Fabián Baltasar Nieto, productor e investigador.

Comentó que, si bien existe una política de apoyo al café por el gobierno federal y estatal, pero es insuficiente, hay poca asistencia técnica y transferencia de tecnología, combate de plagas y enfermedades, no hay una atención integral desde la producción hasta la comercialización, no existe un precio de garantía.

Indicó que cuando existía el Instituto Mexicano del Café había un precio de garantía, lo que aseguraba ingresos a los productores, hoy está el Consejo Mexicano del Café, pero tiene recursos limitados por lo que no brinda una buena atención al sector, “antes se hablaba de cafetalero, de productor, hoy se habla de pobreza y miseria”.

Antes, dijo, en sólo un cuarto de hectárea se obtenían 30 quintales de café y 120 por hectárea, esto se debía a que le daba atención a su plantación, aprovechaba bien el terreno, la planta y le ponía buenos productos orgánicos, aplicaba compostas, la cascarilla del café.

Esto ya no lo hace la mayoría de pequeños productores porque no hay un precio adecuado, hoy no se sacan más de 7 quintales por hectárea, se sigue con el problema de la roya y la broca del café, lo que afecta la calidad del aromático, es un café que no sirve, no pesa.

Expuso que las cafeticulturas poblana y nacional no n pasan por un buen momento, tan fácil que es definir una política adecuada e integral para atender el sector, le llaman cadenas productivas, no hay u apoyo verdadero, hay que invertir, al campesino se le dio la tierra, pero no se le dan las herramientas para que produzca, maquinaria, tecnología, capacitación, financiamiento, es muy limitado el proceso