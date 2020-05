Déjennos trabajar”, pide Antonio Ordaz, dirigente de tianguistas

Hipólito Contreras

Del total de tianguis que tenemos en la ciudad de Puebla sólo operan seis, cuatro no están trabajando, estamos en negociación con el ayuntamiento de Puebla para que nos deje trabajar, la gente va al día, si no trabaja no tiene para comer y todos los gastos en sus casas, afirmó Antonio Ordaz Alatriste, dirigente de la Federación de Comerciantes Doroteo Arango.

Dijo que están atentos a las indicaciones del ayuntamiento de Puebla sobre las restricciones que hay, los tianguis trabajan a menos de su capacidad, otros descansan, estamos tomando todas las medidas necesarias para evitar problemas de contagios.

Explicó que en cada tianguis haya una carpa de salud en donde se toma la presión la temperatura, se proporcionan cubrebocas, gel y todo lo necesario, sin que hasta ahora se haya presentado problema alguno.

Las carpas, indicó, son atendidas por enfermeras en algunos, “como ya aprendió me pongo a checar la temperatura, la presión, la glucosa, o bien contratamos a una doctora o enfermera en todos los tianguis.

Destacó que la organización de comerciante no ha escapado a la crítica en algunos medios, “ellos, señaló, no conocen cómo estamos trabajando, tomando todas las medidas que nos indican las autoridades, ellos nada más hablan por comentar, los invitamos a que vengan a los tianguis de la Federación y vean directamente que cumplimos todas las normas y recomendaciones de las autoridades de salud y del ayuntamiento”.

Nosotros dijo, tomamos todas las precauciones de que los compañeros no queden tan cerca, los ponemos distanciados, nosotros seguimos abiertos al público, pero tomando las medidas correspondientes