Coronavirus pone en jaque a Acapulco: escalada de muertos y hospitales llenos

El famoso centro turístico mexicano Acapulco, normalmente copado por turistas que buscan sus playas, está siendo vapuleado por el coronavirus, con hospitales llenos por la escalada de contagios y muertes a semanas del pico de la epidemia, lo que ha llevado a las autoridades a cavar decenas de fosas.

Hasta ayer en la tarde, sólo estaban disponibles siete de las 48 camas de hospitalización para pacientes del nuevo virus en el municipio Acapulco, de acuerdo a cifras oficiales, situado en el sureño estado Guerrero, uno de los más pobres del país.

Las autoridades anunciaron que la capacidad será aumentada a 75 camas de hospitalización para desahogar la saturación de dos hospitales públicos que atienden a los pacientes de la enfermedad, que ha contagiado a 74,560 personas en México mientras que 8,134 han perdido la vida por dolencias vinculadas.

Hay un sitio, el único lugar, Acapulco, en donde tenemos que estar muy pendiente y ampliar de inmediato la capacidad de hospitalización“, dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto del puerto turístico con casi un millón de habitantes.

“Lo que más nos preocupa es lo de las camas, que no haya saturación en camas hospitalarias y que no haya saturación sobretodo en terapia intensiva”, afirmó en la víspera.

En el famoso puerto, uno de los destinos turísticos más importantes y emblemáticos del país, se han reportado 820 casos confirmados de coronavirus y 69 defunciones. En Guerrero, los casos suman 1,301 y las muertes 182 muertes, tras acelerarse considerablemente en la última semana.

Cavan 300 fosas

Mientras tanto, el gobierno local está ofreciendo inhumaciones gratuitas y proyecta cavar 300 fosas para ataúdes en un panteón público a fin de que las personas más pobres puedan sepultar a sus deudos. Hasta el momento han preparado 70 espacios de los cuales 15 han sido ocupados.

“No se trata de una fosa común, sino de espacios individuales en tierra para sepultar a las víctimas de la pandemia, cuyos deudos no cuenten con recursos económicos para contratar cremaciones ni servicios funerarios”, dijo el director de Panteones y Velatorios municipales, Gerardo Sánchez.

Las autoridades locales han reiterado que en junio se tendrá el mayor pico de contagios y muertes en Acapulco, y no dejan de hacer llamados a que la población acate las normas sanitarias y el confinamiento. No obstante, hace apenas unos días la policía tuvo que interrumpir una fiesta de matrimonio y otra de 15 años.

“¿Qué pasa con mi gente? ¿Qué pasa con mi pueblo? ¿Por qué los mercados están a reventar y no entienden que no hay hospitales”, dijo la alcaldesa Adela Román hace unos días casi al borde de las lágrimas. “En junio vamos a tener el mayor pico, el más alto pico de contagios y muertes”.

Guerrero, según las autoridades, cuenta con 556 camas de hospitalización para pacientes con coronavirus de las cuales 284 están siendo usadas. La ocupación de ventiladores de terapia intensiva es del 56%.

Un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Acapulco informaba sobre su saturación con una cartulina escrita a mano. “Disculpen las molestias no hay camas disponibles para Covid-19“.

En tanto, un paramédico de la Cruz Roja de Acapulco dijo a Reuters que el principal problema es la falta de camas en los hospitales.

“Nos hemos tardado de cuatro a cinco horas para que nos reciban un paciente Covid-19 (…) ya colapsó el sistema de salud de Acapulco, ya no hay dónde meterlos, no hay camas, por más que quieras salir a atender no hay a dónde los lleves”, dijo bajo condición de anonimato.