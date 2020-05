‘Tecatito’ Corona rechazó oferta del Barcelona cuando estaba en Monterrey

ESPN

MÉXICO — Jesús Corona rechazó una oferta del Barcelona cuando era futbolista de Monterrey. Matías Bunge, representante del ‘Tecatito’, informó en entrevista para ABC de Sevilla, que el mexicano prefirió fichar con el primer equipo del Twente, en vez de ir a la filial de los blaugranas.

“Él descartó una oferta del Barcelona. Estaba en el Monterrey y le dije que había hablado con Zubizarreta, que era entonces el director deportivo del Barcelona. Era para jugar en el primer año en el filial, con Eusebio Sacristán, y luego ya daría pasos al primer equipo. Eusebio lo conocía bien y lo tenía todo perfilado”, recordó Bunge. “Pero Jesús dijo que no, que prefería jugar en un primer equipo. Así que nos fuimos al Twente, de Holanda. El cambio de México a Holanda fue muy grande. Y lo notó. El entrenador llegó a hablar conmigo y me dijo que si no lo hacía mejor… lo mandaría al segundo equipo. ¡Lo hizo! A la siguiente temporada, Jesús empezó en el filial y fue el mejor jugador de los partidos en tres de los cuatro primeros. Pronto lo subieron. Luego, el mismo entrenador, Alfred Schreuder, convencido de sus posibilidades, lo trataría de firmar para el Hoffenheim”, externó el agente.

Bunge informó que el Sevilla estuvo interesado por ‘Tecatito’, sin embargo, la cláusula de rescisión que tenía con el Porto era de 50 millones de euros, pero actualmente está en 30 millones de euros por lo que podría facilitar la salida del mexicano.

“El año pasado estuvimos hablando para tratar de que Corona fuera al Sevilla. Ya lo intentaron. El problema es que la cláusula entonces era muy alta y fue imposible. Pero sí, hablamos. Hubo conversaciones. El Porto no quiso y dijo que no”.

El representante del mexicano informó que actualmente no hay ninguna negociación por el futbolista, pues el tema del coronavirus enfrió el mercado, pero externó el deseo que tiene Corona por jugar en la liga de España.

“No hay ninguna negociación abierta con el Sevilla. Es normal. Todo está mucho más parado. En enero, en la última etapa de fichajes, había ya unas ideas con respecto al próximo mercado, pero ahora todo eso, con la crisis del coronavirus, ha cambiado. Hay que esperar. No lo digo por el caso de Corona en particular, sino por el fútbol en general. Los clubes tienen ahora otros plazos; hay otras planificaciones en cuanto a los tiempos”.