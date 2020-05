Entrevista a la polifacética Fiorella Gutiérrez

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de lenguaje, escritora, columnista y artista

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta (Lima, 1985). Cantante, pintora, actriz, escritora y columnista. Terapeuta de Lenguaje (UNFV). Estudió Enfermería Técnica dos años (Instituto Superior Tecnológico Santa Rosa), llevó estudios de Ingeniería en Acuicultura en la UNFV por tres años y estudios de Teatro en la Asociación de artistas aficionados.

Ha realizado talleres de voz para teleoperadores, profesores y personas de la tercera edad. Autora del libro de poesía “Los Caminos de Florencia”, directora de la revista cultural y digital “Los Caminos de Florencia”, del elenco de teatro Florencia y de la banda de rock 12 Universos donde es la vocalista.

1.- ¿Estás laborando como columnista de diarios? ¿Cómo se dio? ¿En qué sección públicas y cuáles son los temas que abordas?

Sí. En realidad, ya tenía comunicación con los directores de algunos diarios en las provincias, ya que anteriormente me realizaron algunas entrevistas, tenían mi biodata y siempre mantuvimos la comunicación, pues, a veces, publicaban alguna nota referente a una presentación que tenía, o también alguna nota referente al premio mundial de la excelencia literaria que gané. Entonces, no se perdió la comunicación y bueno con todo esto de la pandemia, tuve más tiempo para escribir. Así que preparé algunos artículos y los envié.

Ellos me volvieron a pedir mi biodata y me dijeron que iban a evaluar los artículos, y así fue que me incorporé a laborar como columnista de opinión.

Público en la sección de columnista de opinión y abordó temas de la actualidad, referente a la pandemia. Tocó temas sociales, políticos y doy algunas recomendaciones para poder sobrellevar esta pandemia. También, publicó en la sección cultural llamada “Toca el arte y crea cultura con Fiorella Gutiérrez”, en esta sección público a nuevos talentos, jóvenes que no son “Famosos”, pero que se dedican al arte y tienen un trabajo bien edificado. Aquí tenemos a: cantantes de rock, cantantes de música clásica, escritores, poetas, etcétera. Y tengo otra sección llamada “La voz del pueblo”, en esta sección las entrevistas son anónimas, se obvian los nombres de los entrevistados, pero sí, se coloca la profesión u ocupación. Esta sección también sirve para hacer un pedido de ayuda social, etcétera.

Por ejemplo: hace poco publiqué una entrevista referente a un albergue de perritos en Ayacucho y se requería mucha ayuda, después de tres días en que se dio la entrevista, recibí la buena noticia que el albergue obtuvo la ayuda que se necesitaba.

La sección “La voz del pueblo”, viene a ser un espacio donde el ciudadano puede realizar sus descargos, pedidos o sugerencias, referente a lo que vive el Perú en esta pandemia y referente a nuestros sectores educativos, social, económicos, etcétera. También tengo una sección donde comparto algunas viñetas.

2.- ¿Qué viñetas o tiras estás publicando ahora? ¿Plasmas ideas de estimación política y social, en las viñetas que realizas? ¿Has pensado implicar estos pensamientos de alguna forma en tus textos literarios?

Bueno, estoy publicando una viñeta, en la cual el personaje es “K’aspito”. Este nombre partió de una palabra quechua k’aspi que significa, palo, poste. Es un mono que al inicio estaba conformado por líneas, ahora ya es un dibujo similar a una persona. Y estoy publicando otra viñeta, en la cual el personaje es “Florentika”, lleva la palabra quechua Tika, que significa flor, y es representada por una niña sentada en su escritorio.

Sí. Con K’aspito, plasmo muchas ideas, por ejemplo, un enunciado de esta viñeta es, “Que el gobierno siga investigando la corrupción en la PNP”, y así hay otros mensajes, en el cual la intención no es atacar, sino analizar. No olvidarnos de lo que sucede y tratar que los ciudadanos reflexionen y puedan dar soluciones.

También se aborda el tema de la irresponsabilidad social ante la pandemia, pensamientos, frases, recomendaciones, etcétera. En Florentika lo que se busca es informar sobre los acontecimientos importantes en el mundo, las fechas especiales y también frases para reflexionar.

Bueno, sí. En mi obra teatral “La llegada inesperada”, por ejemplo, abordó temas sociales como: la prostitución, el alcoholismo, el embarazo adolescente, etcétera y de alguna u otra manera compromete el tema político. En un trabajo literario a futuro, no descarto tocar todos los temas. Por ahora, en mis artículos sí abordó diversos temas.

3.- ¿Vas a publicar una historieta? ¿De qué trata?

Sí. La historieta se llama “Florencia” y hace referencia al personaje de mi libro “Los caminos de Florencia”. Como lo dije en entrevistas anteriores, Florencia, representa a mi abuela huancaína. La historieta viene a ser una mezcla de las referencias de las costumbres de mi abuela, mis vivencias en el colegio, las vivencias con mis padres, etcétera. Florencia es una niña huancaína, muy estudiosa e inteligente, y quiere viajar a Rumania para ganar un concurso de matemáticas, de modo que, tiene que superar muchos obstáculos para lograr su cometido.

4. ¿Sientes que la pandemia ha paralizado todos tus proyectos relacionados al arte?

No. La pandemia ha hecho que me mantenga en casa todo el tiempo. Desde el día que dieron la orden de la cuarentena, no he salido ni una sola vez a la calle, por ende, he tenido más tiempo para escribir y crear nuevos trabajos. Anteriormente, por mi trabajo como terapeuta de lenguaje, me tomaba todo el día estar fuera de casa. Ahora tengo tiempo y obvio, estoy escribiendo y leyendo más. Siento que la pandemia me ha ayudado a crear y explorar otras áreas donde no necesariamente soy ducha, pero me emociona y me atrae siempre innovar, explorar, ir por varios caminos. Claro que, al inicio el tema de la pandemia, sumada a las noticias, me afectó. Con tantas desgracias que pasan y siguen pasando, todo esto, es una transición brusca, una pesadilla, pero también me he tenido que adaptar y ver cómo tratar de ayudar de alguna u otra manera. Siento que, puedo aportar mi granito de arena con los artículos y las secciones que publico en los diarios, ya que puedo informar, realizar artículos de reflexión, brindar entrevistas referentes a ayuda social, y tener un espacio para el arte y la cultura.

5. ¿Qué libros estás leyendo en esta cuarentena prolongada?

Siendo sincera leí la novela de Julio Cortázar, “Rayuela” y no me agradó. Un libro que sí me mantuvo adherida a sus letras, fue la novela “El túnel”, de Ernesto Sábato. También me atrajo el cuento “La verdad sobre el caso del señor Valdemar”, de Edgar Allan Poe, y su relato corto “William Wilson”. Un libro que me sorprendió por las ideas o reglas que debes tener en la vida, y se dan a conocer como una especie de tratado es, “El arte de ser feliz”, de Schopenhauer. En la cual concuerdo con algunas reglas, pero con otras, encuentro que están totalmente erradas.

6. ¿Cómo va tu novela?

Sigue en proceso, voy a paso lento, pero seguro. No está terminada todavía, ya que quiero trabajarla con calma, sin desesperarme por publicar o terminar de escribirla rápido.

Lo que deseo de esta producción literaria es dar a conocer mi trabajo, teniendo la certeza de crear cimientos firmes en mis producciones, y entregar mis mejores escritos.

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta es terapeuta de lenguaje, escritora, columnista, pintora, cantante, poeta y actriz peruana, nacida en Lima. Es autora del libro de poesía Los caminos de Florencia, publicado en julio del 2018. En julio del año 2019 ha publicado la segunda edición de su libro como Autor-Editor.

El sábado 8 de febrero del 2020, la escritora y artista recibió en Cusco el “Premio Mundial a la Excelencia Literaria”, concedido a los más grandes intelectuales, poetas, escritores, artistas, académicos, autoridades e intelectuales de todo el mundo. Estos premios son entregados por la Municipalidad Provincial de Urubamba en Cusco – Perú, asociados con la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE), La Motivational Strips, del Sultanato de Omán y Thermomix World Nations Writers’ Union, de Kazajistán.

El evento se llevó a cabo a las 11 a. m. en el gran Hotel "Tambo del Inka" del Valle Sagrado de los Incas. Además Fiorella participó declamando uno de sus poemas.

José Montalvo M. periodista.