“Resbaló”: mamá de Vadhir revela que Eugenio Derbez le fue infiel con Victoria Ruffo

MILENIO

Eugenio Derbez engañó a la madre Vadhir Derbez con Victoria Ruffo, así lo dio a conocer Silvana Prince, quien le confesó este secreto a su hijo en su canal de YouTube. La polémica confesión destapó que durante esta época, ella estaba embarazada.

En la entrevista que le realizó Vadhir Derbez por videollamada de Zoom, Silvana Prince contó que Eugenio Derbez le fue infiel, lo que terminó con su relación después de haber estado juntos por casi cuatro años.

Primero, explicó cómo conoció a Eugenio Derbez gracias a una audición en la Ciudad de México. Después coincidieron en un certamen de belleza en Puebla, en donde Eugenio Derbez le pidió su teléfono y se le “pegó como chicle”, según contó.

Después de que se relacionaron amorosamente, ella quedó embarazada. En ese entonces, ella trabaja en un show de comedia junto a él; sin embargo a los ocho meses de embarazo decidió tomarse un descanso. Momento en el que Eugenio Derbez aprovechó y se relacionó con Victoria Ruffo.

“Teníamos un show de comedia con tu papá, estaba Ernesto Cano, que en paz descanse, ahí yo estaba embarazada de ti. A los ocho meses paré, que entra alguien a suplirme… Cuál va siendo mi sorpresa que hago la llamada, invito a media gente para lo de la prensa y una de ellas pues era la mamá de tu hermano.

“Esa noche yo no fui, no estuve, pero creo que esa noche fue donde resbaló tu señor padre, yo no lo creía, hasta que me di cuenta, en ese momento le dije: ‘¿Sabes qué papi? Bye’, porque estaba en mi departamento”, reveló Silvana Prince, madre de Vadhir Derbez.

Asimismo, explicó que cuando Vadhir Derbez tenía cinco meses de nacido, Victoria Ruffo esperaba a José Eduardo Derbez. Sin embargo, ante el polémico episodio, Silvana asegura que es cosa del pasado y que de hecho le tiene mucho cariño a Eugenio.

“Realmente le tengo mucho cariño, fuera de lo que haya pasado y sus babosadas, porque todos cometemos –errores-. Mi cariño hacia él es un vínculo como de hermanos. Me gusta ver el cambio que está teniendo y está tratando cada vez de ser mejor padre, porque nunca supo ser padre de niños chiquitos”, finalizó.

El video causó distintas reacciones de los espectadores con casi medio millón de visualizaciones y múltiples comentarios, entre los que se resaltan halagos para la madre de Vadhir.

“Está hermosa tu mamá”; “Ahora veo de dónde sacó lo guapo”; “Qué manera tan abierta de hablar de ella y nunca le falto al respeto a Eugenio”; “Qué poca de Eugenio Derbez, yo realmente tenía la ligera sospecha pero ya está confirmado”; “Y Eugenio Derbez: ya nos exhibiste”, se lee en las reacciones.