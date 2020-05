Aumenta movilidad en Puebla capital porque la gente no cree en el covid-19: Gustavo Ariza

Si las personas siguen en la calle, Puebla tardará más en regresar a la normalidad

María Arévalo

El encargado de Despacho de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, Gustavo Ariza Salvatorio, informó que la gente sale de sus hogares porque no creen en el covid-19, por lo que la movilidad aumento a más del 53 por ciento.

En entrevista, indicó que la gente no respeta las indicaciones del gobierno federal, debido a que no cree en la enfermedad, no cuenta con un familiar contagiado, pero esto hará que la curva sea más alta en las próximas dos semanas.

“La gente no se queda en su casa y la movilidad no es respetada, porque no conocen de alguien cercano a ellos con la enfermedad, aseguran que no existe, pues entre más salgan más nos vamos a tardar a regresar a la normalidad”, sentenció Ariza.

Señaló que si la gente sigue en la calle, los poblanos tardarán más en regresar a sus trabajos y a la actividad comercial.