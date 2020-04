Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de Lenguaje, escritora, columnista, pintora, cantante, actriz

Lo que si vamos a detestar siempre es la mentira, tapar la corrupción. No se puede barrer bajo la alfombra. Sabemos que el 24 de abril se dio a conocer al nuevo ministro del interior, el general PNP Gastón Rodríguez, tras la renuncia de Carlos Morán. Pero un cambio abrupto, no siempre es confiable.

Ya nos hemos enterado por distintos medios periodísticos que abrieron investigaciones por presunta corrupción en las compras de la Policía Nacional durante el estado de emergencia.

Indignante , pero cierto. Con 20 policías fallecidos a nivel nacional y más de 2000 policías contagiados ¿Cómo es posible tratar de sacar provecho de la situación? Es atroz. El corrupto jamás cambia, se camufla y busca siempre salir airoso.

¿Qué pasó?, ¿Por qué siempre volvemos a lo mismo?, ¿En qué estamos fallando? Por experiencia, los casos de corrupciones vienen de los altos mandos, mientras que los subordinados son los que, “pagan pato”.

El llanto del pueblo, la sangre derramada, las muertes, las amarguras, las injusticias no se calman con víveres, ni con bonos. ¡Queremos cambios! Ya hemos sido lastimados por muchos años. Nuestros abuelos han sido víctimas y no es posible que, en medio de esta “maldita enfermedad”, la corrupción siga floreciendo.

Esperemos que el gobierno siga las investigaciones hasta el final y paguen los culpables de los actos corruptivos. No nos mientan, ya no queremos incurrir en lo mismo. Si quieren el apoyo y la confianza del pueblo, no nos oculten nada. Nosotros, como ciudadanos, tenemos derecho a saber lo que hacen con nuestro dinero, con nuestros arbitrios, cómo velan nuestras instituciones en nuestro país. Sí queremos un país libre y democrático, no debe existir corrupción.

Antes de finalizar, quiero dar mi más sentido pésame, a todas las familias de los agentes policiales fallecidos. Sé que unas palabras de compasión no van a cambiar su dolor, pero sepan que el Perú está con ustedes. Tenemos fe que se hará justicia y los responsables de tal abominación deberán pagar.