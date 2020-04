Así fue el primer encuentro cara a cara de Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo

Quién

La cantante y la actriz coincidieron en el lugar y el momento menos esperados… y todo marchó sobre ruedas

Victoria Ruffo , ex pareja de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, actual esposa del actor, se conocen desde hace tiempo e incluso han intercambiado algunas palabras. Y todo eso, asegura la vocalista de Sentidos Opuestos, ha ocurrido de una forma muy cordial y educada.

La cantante aparece en el más reciente video de YouTube de José Eduardo Derbez, donde justo recuerda la primera vez que se vio con Victoria, “la primera vez que vi a tu mamá”.

Todo ocurrió un día en el que José Eduardo iba regresando de Valle de Bravo en compañía de Eugenio Derbez y Alessandra. Y pues resulta que la ex conductora de Netas Divinas debía ir al baño y el más cercano estaba en casa de José Eduardo, cuando éste aún vivía con su mamá y Omar Fayad.

“Me iban a dejar en casa de mi mamá y Ale me dice: ‘No manches, me estoy muriendo de ganas de ir al baño’. Y yo dije: ‘Mi mamá no está y no va a llegar hasta dentro de muchas horas, así que, Ale, pásale a la casa y ve al baño’”.

Lo que ninguno de los dos esperó es que el destino hiciera de las suyas y provocara el primer encuentro entre la actriz y la cantante. “Abre la puerta y… entró mi mamá con mi tía. Quería que me tragara la tierra. Sale Ale del baño y se topan y fue así de: ‘No sé qué hacer’”, recordó José Eduardo .

Pese a lo sorpresivo de este encuentro, todo fue bastante cordial y amistoso, según recuerda Alessandra Rosaldo.

“Fue la primera vez que yo la conocí y sí fue un poco raro, pero me acuerdo que nos saludamos cordialmente, nos saludamos bien. No sé si se habrá molestado. Eso nunca me lo dijiste. Tu mamá súper linda, normal.”, aseguró la cantante.

Por lo que se dio a entender, Victoria y Ale se han visto en otras ocasiones, aunque para saber cómo transcurrieron esos encuentros quizá tendremos que esperar, o tal vez nunca lo sabremos.